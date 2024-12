Leilão da Receita tem Lamborghini, celular, bebidas e outros itens; lances são recebidos até quinta

A- A+

Estão abertos até 21h desta quinta-feira (5) os lances para leilão da Receita Federal na 4ª Região Fiscal, que abrange os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Entre os itens leiloados, estão um carro esportivo Lamborghini, caminhões, instrumentos musicais, itens de informática, celular e acessórios, eletroeletrônicos e utensílios domésticos.

Os lotes têm preço mínimo de R$ 400. O da Lamborghini, por exemplo, é o mais caro, com lances a partir de R$ 600 mil. Lotes com um iPhone 14 variam de R$ 900 a R$ 1,1 mil.

O leilão tem ao todo 54 lotes e será feito na sexta-feira (6), de forma eletrônica.

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e jurídicas será feita por meio do serviço Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

As mercadorias foram apreendidas ou abandonadas, segundo a Receita Federal. Depois do arremate, os licitantes têm 30 dias para retirar os lotes.

A Receita Federal lembra que mercadorias do tipo celular/acessório não podem ser comercializadas, nem se forem arrematadas por pessoas jurídicas.

Entre os lotes, o 50 tem iPhone 14 por R$ 1,1 mil | Foto: Receita Federal/Divulgação

Outro leilão

A Receita Federal de Salvador também está com leilão aberto. Bebidas, azeite doce, bolsas, óculos, tablets, smartphones e caminhões estão entre os itens leiloados, também de forma eletrônica.

O leilão recebe propostas até 18h de segunda-feira (9). A sessão de lances será às 10h da terça-feira (10).

Veja também

PAGAMENTO Apesar de avanço do Pix, população ainda tem hábito de guardar notas e moedas, diz BC