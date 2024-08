Letra de Crédito do Desenvolvimento virá em setembro e impulsionará indústria, afirma Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, frisou nesta sexta-feira, 30, que o lançamento da Letra de Crédito do Desenvolvimento (LCD) em setembro é uma das boas notícias previstas para o mês, com a premissa de alavancar a indústria.

"Para a agricultura, temos a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). Para o setor imobiliário, temos a LCI (Letra de Crédito Imobiliário). E, para a indústria, teremos a LCD. É crédito mais barato porque tira o IR de pessoa física que adquiriu o título e reduz o IR de pessoa jurídica, e vai impulsionar a indústria", disse Alckmin, que além de vice-presidente comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A LCD é um título de renda fixa que será emitido pelo BNDES e por bancos de desenvolvimento estaduais, com limite anual de R$ 10 bilhões por instituição.