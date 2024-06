A- A+

Com mais de oito mil estabelecimentos envolvidos, a 14º edição da Campanha Líquida Grande Recife foi divulgada, nesta sexta-feira (28). A iniciativa é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Recife e busca promover descontos nos principais polos comerciais da Região Metropolitana. A expectativa para esse ano é de 13% no incremento das vendas com relação à movimentação do ano passado.

O período de promoções segue até o próximo dia 5, um dia a mais comparado ao ano passado, e envolve cerca de 8 mil estabelecimentos que estarão identificados com adesivos e cartazes informativos, divididos entre lojas do centro do Recife e shopping centers.

O evento de lançamento contou com representantes da Prefeitura do Recife, Banco do Nordeste e Pagbank, parceiros da campanha, além do presidente da CDL, Fred Leal.

Promoções

As promoções são diversas e variam de acordo com cada lojista, segundo ao Presidente da CDL.

“Ontem mesmo a gente teve uma passagem nas lojas de rua e já tem lojistas liquidando, descontos de 10, 20, 30%, depende muito do lojista”, afirmou Fred Leal.

O Liquida Recife conta com parceira do projeto Recentro, da Prefeitura do Recife e fomenta a movimentação do centro urbano. Ana Paula Vilaça, chefe do centro histórico da Prefeitura do Recife, explica a importância das atividades advindas da campanha para a revitalização do centro.

Sorteio

Para quem adquirir produtos em uma das lojas participantes entre os dias de vigência da campanha, além dos descontos nas compras, o cliente poderá concorrer a prêmios. A cada R$ 50 em compras o cliente ganhará um cupom para participação do sorteio de um carro zero quilômetro Hb20 e 5 vales-compras no valor de R$ 1 mil.

Para os clientes que utilizarem cartões Elo ou para compras realizadas na maquininha do Pagbank, os cupons serão triplicados. No caso de compras no cartão elo efetuados na maquininha do Pagbank, o cliente terá direito a 5 cupons para concorrer ao sorteio dos prêmios.

O sorteio acontece dia 12 de julho, às 10h, na sede da CDL Recife e será transmitido através do Instagram da campanha.

Troca de cupons

A troca de cupom poderá ser feita em duas modalidades, online e presencialmente. Para a troca dos cupons online, as notas fiscais das compras realizadas deverão ser cadastradas no site Liquida Grande Recife, a outra maneira é se dirigir a um dos cinco pontos de troca espalhados pela cidade: Ferreira Costa Home Center (Imbiribeira e Tamarineira), Sede da CDL Recife (Boa vista), Casa Pio (Av Dantas Barreto) e Millena Móveis (Santo Antônio).

Parceiros

O Liquida Grande Recife conta com o patrocínio do Recentro, projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Recife, Prefeitura do Recife, Adepe, Governo do Estado, Banco do Nordeste, Governo Federal, ELO e Pagbank.

