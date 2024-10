Lula anuncia investimentos em mobilidade e cidades verdes

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o investimento, público e privado, de R$ 1,6 trilhão até 2029 em projetos ligados à chamada “missão 3” da nova política industrial, voltada à mobilidade verde e cidades sustentáveis.

A política Nova Indústria Brasil (NIB) foi lançada em janeiro deste ano, e prevê o impulsionamento do desenvolvimento nacional sustentável até 2033.



Do total de R$ 1,6 trilhão, 75% virão da iniciativa privada. Segundo o governo, o objetivo da Missão 3 é "melhorar a qualidade de vida nas cidades, integrando mobilidade sustentável, moradia, infraestrutura e saneamento básico".

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) estabeleceu o objetivo de, até 2026, ter ao menos 3% dos veículos eletrificados brasileiros circulando com baterias nacionais. A meta é chegar a 33% até 2033.

Inicialmente o programa contava com recursos de R$ 300 bilhões, sendo R$ 271 bilhões via agentes financeiros públicos. Em agosto, foram anunciados mais R$ 42,7 bilhões em linhas de crédito de agentes públicos, levando o NIB a somar recursos de R$ 342,7 bilhões.

O principal agente financeiro é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aporte de R$ 250 bilhões, que serão disponibilizados por meio do Plano Mais Produção (P+P).

O evento também contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e de ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Jader Filho (Cidades), além de representantes da indústria da construção civil e entidades de outros setores.

