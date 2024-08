Lula diz que Galípolo terá autonomia no BC: "Se ele falar que tem que aumentar juros, ótimo"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o indicado para presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, terá autonomia para trabalhar caso assuma o cargo após a sabatina no Senado.

— Ele é muito competente, e vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meireles, e com a autonomia que eu dou para o pessoal, até porque agora ele tem um mandato, quando ele passar no Senado vai ter um mandato de quatro anos, o mesmo de um presidente da República. Obviamente que isso dá a ele o direito de fazer as coisas corretas — disse Lula em entrevista ao programa Hora H, na Rádio MaisPB, de João Pessoa (PB).

Segundo o presidente, não será necessário trocar o presidente da autoridade monetária, caso ele faça o seu trabalho corretamente.





— Você não tem que trocar o presidente do Banco Central se ele estiver fazer as coisas corretas, se tiver que baixar juros, baixa, se tiver que aumentar, aumenta, mas tem que ter explicação — ressaltou o presidente.

Nesta quarta-feira o governo anunciou a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do BC. Galípolo atualmente é diretor de Política Monetária, o cargo responsável por definir as operações no mercado de câmbio.

A escolha do diretor de Política Monetária do BC já era esperada pelo mercado, pela proximidade dele com a equipe econômica.

Galípolo assumirá a chefia do BC no lugar de Roberto Campos Neto, que deixará o cargo no fim do ano. Ele ainda precisará ser sabatinado e ter seu nome aprovado pelo Senado. Caso seja efetivamente nomeado, ficará no cargo por quatro anos, podendo ser reconduzido por mais quatro.

Em seu primeiro pronunciamento como escolhido para liderar o BC, Galípolo afirmou que a indicação era "uma honra, um prazer e uma imensa responsabilidade".

— A indicação ainda depende da aprovação do Senado, então vou ser breve para respeitar a institucionalidade. Mas quero dizer que, na mesma magnitude, é uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do BC pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e estou muito contente — disse o diretor.

Poucos meses após ter assumido como secretário-executivo do Ministério da Fazenda do terceiro mandato do governo Lula, Galípolo deixou o cargo para integrar a diretoria do Banco Central, por indicação da Fazenda. Ele havia assumido o posto de número 2 de Haddad depois de integrar a equipe de transição e ser peça importante na campanha de Lula.

Veja também

TECNOLOGIA ANPD libera Meta a usar dados de brasileiros para treinar IA, mas desde que usuário concorde