Lula diz que Haddad "tem que passar entusiasmo", em evento com empresários: "Até o Alckmin passou"

Em evento com empresários nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "tem que passar entusiasmo".

Ao discursar sobre economia, Lula disse ainda que "até o Alckmin passou entusiasmo", em referência ao vice e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin.

— Já falou meu ministro da Fazenda e toda vez que o Haddad vai falar eu falo: "Haddad, você tem que passar entusiasmo". Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe. Até o Alckmin — afirmou Lula.

Durante o evento, Haddad ressaltou o potencial de exportação do Brasil e defendeu o arcabouço fiscal.

— O arcabouço fiscal tem que ser cumprido, nós temos que perseverar nessa toada até reestabilizar as finanças. Porque o Brasil só tem a ganhar, vamos voltar a crescer acima da média mundial depois de dez anos crescendo abaixo da média mundial. Não tem sentido um país com tantos oportunidades crescer abaixo da média mundial — disse o ministro.

Alckmin, por sua vez, destacou os avanços na área da indústria e de financiamentos.

As declarações de Lula foram dadas em um evento que formalizou a assinatura de convênio entre o Sebrae e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) com foco no incentivo à exportação, que prevê mais de R$ 175 milhões para pequenos negócios exportadores.

O acordo prevê o desenvolvimento de novos produtos/metodologias para suprir problemas na jornada do empreendedor que quer começar a exportar. Estão entre as principais ações previstas pelo Sebrae:

Ampliar a capilaridade de atendimento às pequenas empresas brasileiras;

Atuar nos diferentes estágios de maturidade das cooperativas, micro e pequenas empresas (MPEs) para internacionalização, em ações de capacitação, qualificação e preparação;

Contribuir de maneira coordenada para ampliar o acesso aos serviços de promoção de negócios internacionais/inserção em novos mercados; e

Incentivar maior participação de empresas lideradas por mulheres no comércio exterior.

