Lula faz novo aceno ao agro e anuncia investimento em indústrias sustentáveis

A- A+

Leia também

• Lula comemora crescimento do PIB em meio a críticas ao pacote de corte de gastos

• Itamaraty: em Montevidéu, Lula poderá ter bilaterais com presidentes da Bolívia e do Panamá

• Lula anuncia ações para valorizar cultura afro-brasileira

Em novo aceno ao agronegócio, setor que ainda apresente resistência ao governo federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou novos investimentos para as cadeias agroindustriais sustentáveis. Para o ano de 2025 e 2026, serão alocados R$ 52,18 bi.

O governo já investiu em 2023 e 2024 R$198,1 bi. Além disso, o Banco do Brasil passa a compor o Plano Mais Produção (P+P) com R$ 101 bi, fazendo com que os investimentos do banco na Nova Indústria Brasil (NIB) cheguem a R$ 507 bi em linhas de crédito.

Além disso, há previsão de investimentos privados de R$ 296,3 bi até 2029.

Veja também

Justiça CPI das Bets aprova convocação da influenciadora Virginia e do ex-BBB Felipe Prior