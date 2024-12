A- A+

PRESIDENTE LULA Lula comemora crescimento do PIB em meio a críticas ao pacote de corte de gastos PIB registrou um crescimento de 0,9% sobre o segundo trimestre, segundo o IBGE. O avanço do consumo das famílias e dos investimentos impulsionaram a atividade econômica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou comemorou nesta terça-feira o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Pelas redes sociais, Lula afirmou que o resultado cria mais emprego e renda para a população.

"Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros", escreveu Lula.





O PIB registrou um crescimento de 0,9% sobre o segundo trimestre, segundo o IBGE. O avanço do consumo das famílias e dos investimentos impulsionaram a atividade econômica.

O resultado veio em linha com as projeções, que apontavam para um crescimento de 0,8%, segundo pesquisa com analistas e mercado feita pelo jornal Valor, o que corrobora as estimativas de um crescimento acima de 3% em 2024.

Antes do resultado do terceiro trimestre ser divulgado, as projeções captadas na edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa do Banco Central (BC) com analistas de mercado, apontavam para um crescimento econômico de 3,2% este ano.

O IBGE também revisou para cima o crescimento do PIB em 2023, de 2,9% para 3,2%. O instituto costuma fazer revisões mais amplas no terceiro trimestre.

Veja também

Justiça CPI das Bets aprova convocação da influenciadora Virginia e do ex-BBB Felipe Prior