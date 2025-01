A- A+

ESCLARECIMENTO Lula faz Pix para o Corinthians e nega taxação do mecanismo Presidente gravou vídeo em seu gabinete do Palácio do Planalto

O presidente Lula gravou um vídeo em que aparece enviando um Pix para a Arena Corinthians, em Itaquera, bairro da capital paulista, e diz que a divulgação está sendo feita para provar que não há cobrança de taxa em cima da transferência. Lula gravou em seu gabinete, no Palácio do Planalto. O presidente torce para o time.

Até o ano passado, o Corinthians acumulou uma dívida de R$ 710 milhões, que dura desde a construção do estádio, finalizada em 2014.

"Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu estou no meu gabinete, eu nunca utilizei a camisa do Corinthians aqui, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. E por que eu tomei essa decisão?

Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. Eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro."

"Vou doar R$1013 para resolver o problema da dívida do Corinthians. Estou junto com a torcida do Corinthians. Eu acredito no Pix, acredito no governo e nós não vamos taxar — disse na gravação que foi publicada nas redes sociais."

Em seguida, as imagens mostram Lula doando por meio de uma página na internet.

— Já depositei meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil. O Pix é seu, o Pix é meu. Por isso, eu confio — afirmou.

