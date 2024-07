A- A+

arcabouço fiscal Lula: Não é minha preocupação canalizar todo dinheiro público para o superávit primário O presidente frisou mais uma vez que, embora tenha que governar para todo mundo, foi eleito para cuidar "do povo mais necessitado"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 5, que não está preocupado em direcionar recursos públicos para a geração de superávit primário, um compromisso do arcabouço fiscal.

"Lamentavelmente, sei que tem muita gente que gostaria que todo dinheiro público fosse canalizado para o superávit primário, sei que tem muita gente que gostaria que os banqueiros não tivessem nenhum problema de dinheiro, mas não é essa a minha preocupação", declarou Lula em discurso durante a visita às obras, que estão em estágio final, do primeiro Centro Educacional Unificado (CEU) de Diadema.

O presidente frisou mais uma vez que, embora tenha que governar para todo mundo, foi eleito para cuidar "do povo mais necessitado".

Em sua fala, ele disse que encontrou quase 6 mil obras paradas no País, além de 87 mil casas paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida. "Estou entregando casa que poderia ter sido entregue em 2014", afirmou o presidente, lembrando que os projetos e contratos precisaram ser refeitos para que as residências fossem entregues.

"Em 18 meses, fizemos mais do que muita gente que fez a vida inteira governando este País", disse Lula. Ele também aproveitou a visita ao CEU para elogiar Marta Suplicy, vice na pré-candidatura de Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo.

Lula, ao lembrar dos CEUs inaugurados por Marta durante sua gestão na prefeitura de São Paulo, disse que ela tinha a preocupação de garantir a pessoas da periferia escolas com qualidade igual a das crianças de classe média. "É isso que significa garantir oportunidades para todas pessoas."

Acompanharam Lula em Diadema os ministros Camilo Santana (Educação), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Alexandre Padilha, (Relações Institucionais).

