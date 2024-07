A- A+

IBGE "Lula reafirmou que não faltarão recursos", diz presidente do IBGE sobre orçamento para pesquisas Apesar da sinalização positiva, Marcio Pochmann ponderou que aguarda confirmação dos recursos via publicação do Diário Oficial

Na espera pela liberação de recursos previstos pelo governo federal para elaboração de pesquisas, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE), Marcio Pochmann, disse a jornalistas nesta segunda-feira que o presidente Lula reafirmou que não faltarão recursos para o órgão.

Apesar da sinalização positiva, o presidente do IBGE ponderou que aguarda a confirmação dos recursos por meio de publicação no Diário Oficial da União.

O instituto tem quase R$ 2,7 bilhões previstos para o ano, mas os recursos ainda não foram liberados pelo governo.

— Na sexta-feira passada, o presidente Lula nos ligou e reafirmou que não vão faltar recursos para o IBGE, de modo que nós teríamos os recursos necessários para fazer tanto as pesquisas conjunturais, quanto novas pesquisas, seja do Censo Agropecuário ou a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) — disse Pochmann, a jornalistas. — Estamos aguardando sair no Diário Oficial.

Liberados os recursos, a expectativa é de que o IBGE dê início ao Censo Agropecuário e à POF nos próximos meses.

— A programação (de pesquisas para o ano) segue porque nos foi garantido que haveria recursos — conclui Pochmann.

A declaração foi feita em entrevista durante evento da conferência nacional de dados do IBGE, que teve início nesta segunda no auditório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no Rio.

O instituto firmou parcerias parcerias com ministérios da Previdência Social e Educação, além da UERJ e Sudene para compartilhamento de dados.

O IBGE está sob o guarda-chuva do Ministério do Planejamento e Orçamento, liderado por Simone Tebet.

