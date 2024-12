A- A+

ECONOMIA Lula sanciona nova regra, e salário mínimo terá ganho real de 2,5% em 2025; veja série histórica Medida aprovada no Congresso faz parte do pacote de corte de gastos do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma mudança no reajuste do salário mínimo proposta aprovada pelo Congresso Nacional como parte de um conjunto de medidas para reduzir os gastos públicos.

A medida é a principal forma de segurar gastos proposta pelo pacote aprovado pelos deputados e senadores. O governo estima uma economia de R$ 15,3 bilhões em dois anos.

A nova regra vai afetar não só os trabalhadores do setor privado como também grande parte dos beneficiários do INSS: hoje 28 milhões dos aposentados e pensionistas, ou quase 70% do total, recebem pelo piso salarial.

Entenda abaixo o que mudou e confira qual é o valor previsto, agora, para o salário mínimo em 2025.

Como é hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou no ano passado a regra que atualiza o valor do salário mínimo pela inflação do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. É o que garante ganho real para o piso nacional.

Com isso, depois de quatro anos praticamente sem ganho real, em 2024 os trabalhadores que ganham pelo piso tiveram um aumento efetivo de 5,64% nos seus rendimentos.

O que vai mudar

A partir de agora haverá um teto para o ganho real do salário mínimo. Este percentual será de 2,5%.

Esse é o mesmo limite de crescimento das despesas totais do governo, com base na regra do arcabouço fiscal, que prevê que os gastos acima da inflação sobem num intervalo entre 0,6% e 2,5% a depender do comportamento das receitas.

O objetivo é diluir o impacto da valorização do mínimo nas contas públicas. Cada R$ 1 de crescimento do salário mínimo faz as despesas crescerem algo próximo a R$ 450 milhões.

Qual será o novo valor do salário mínimo em 2025?

Com a nova regra proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso, o salário mínimo será de R$ 1.518 no ano que vem.

