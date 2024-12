A- A+

PRESIDENTE Sem poder viajar devido a cirurgia, Lula usa casa de campo da Presidência; conheça a Granja do Torto Presidente tinha planos de passar a virada do ano na Base de Aratu, na Bahia

Impedido de viajar por causa da cirurgia de emergência a que foi submetido no último dia 11 para retirada de um hematoma na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem usado a Granja do Torto, casa de campo da Presidência da República, para despachos e lazer durante o fim deste ano.

Lula recebeu no local, nos últimos dias, ministros, assessores e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), nome favorito para ser eleito presidente da Câmara em fevereiro.

O Torto fica fora do plano piloto de Brasília, a 14 quilômetros do Palácio do Planalto e a 16 quilômetros do Palácio da Alvorada. Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, dormiram por lá do dia 25 para o dia 26,

Antes da cirurgia, o plano do presidente era viajar na virada do ano para a base de Aratu, em Salvador. No ano passado, o casal passou o Réveillon na base naval da Restinga da Marambaia, no Rio.

Agora este ano, Lula e Janja foram para o Torto no dia de Natal, quando a primeira-dama postou um vídeo nas redes sociais do presidente com jabutis. O petista dizia que o espaço dos animais foi recuperado, com melhorias no lago. Revelava também que há uma tentativa de que os jabutis e tartarugas da Granja do Torto coloquem ovos para se reproduzirem em uma área de areia ao lado do lago.

“No início de 2023, encontramos vários jabutis descuidados, alguns com o casco quebrado e sem a devida atenção, e as emas com uma alimentação nada adequada”, escreveu Janja na publicação.

Segundo o site do governo federal, a Granja do Torto tem 37 hectares, que incluem lago e córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra, churrasqueira, heliponto e uma área de mata nativa.

O local recebeu esse nome porque fica na Fazenda do Riacho Torto. Além da casa, na propriedade foi construída no passado uma granja para fornecimento de ovos e frangos.

O presidente João Figueiredo (1979-1985), o último do período da ditadura militar, optou por morar no local em vez do Alvorada e usava a área para criar cavalos.

Durante a transição para o primeiro governo de Lula em 2002, o então presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) disponibilizou a Granja do Torto para que o petista pudesse se hospedar.

Durante os seus dois primeiros mandatos, Lula ainda usava o local para partidas de futebol com ministros e parlamentares. No fim de 2023, o Torto foi palco da confraternização de fim de ano do governo.

