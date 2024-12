Lula internado: com dores de cabeça, presidente fez exames em Brasília e cirurgia em São Paulo; veja

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia na cabeça na madrugada desta terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.



De acordo com boletim médico, a cirurgia aconteceu sem intercorrências e o presidente está em recuperação na UTI.



Em outubro, ele sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada e bateu com a cabeça no chão.

De acordo com o cardiologista Roberto Kalil, o presidente já está acordado, conversando normalmente e se alimentando. Lula não teve comprometimento cerebral, e deve permanecer na UTI por três dias por precaução, e de 48h a 72h com o dreno.

Ainda segundo o médico, o presidente “evoluiu bem, encontra-se estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias”. Ele deve ficar no hospital em observação nos próximos dias e retornar a Brasília no início da próxima semana, segundo o cardiologista. O sangramento foi em decorrência do acidente doméstico pelo qual o presidente passou em 19 de outubro.

— Lula não teve nenhuma lesão cerebral, não tem nenhum risco cerebral.

Veja o passo a passo

O presidente participou de uma reunião pela manhã e já se queixou de dores de cabeça, segundo auxiliares. Ele seguiu a agenda e fez exames no fim da tarde.

Após a ressonância em Brasília identificar uma hemorragia, a equipe médica decidiu transferir Lula para São Paulo. A cirurgia aconteceu na madrugada, e o presidente acordou se sentindo bem na manhã de terça-feira.

