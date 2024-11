A- A+

REUNIÃO Lula se reúne com Haddad, Marinho e Rui Costa em nova rodada de discussões sobre corte de gastos Discussões no Planalto sobre pacote já duram três semanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a se reunir com ministros para tratar sobre o pacote de contenção de gastos, discussão que já se arrasta há cerca de três semanas. Na manhã desta terça-feira, Lula está com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho) e Rui Costa (Casa Civil).

As discussões sobre as medidas, que visam a dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal e à dívida pública, se intensificaram depois do segundo turno das eleições municipais, mas o presidente ainda não bateu o martelo.

O presidente também deve se reunir com os ministros Carlos Lupi (Previdência Social) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social) na manhã de hoje, conforme agenda oficial.

Entre as mudanças avaliadas pelo governo estão o seguro-desemprego e o abono salarial, gastos que mais crescem depois da Previdência Social e do Benefício da Prestação continuada (BPC).

Na semana passada, as reuniões entre Lula, a equipe econômica e os ministros das áreas sociais, que devem ser afetados, chegaram a durar tardes inteiras. Houve, inclusive, alguns embates, como entre Marinho e Haddad. Marinho já chegou a dizer que deixaria o cargo se o governo mexesse no abono salarial e no seguro-desemprego.

Nesta segunda, o ministro da Fazenda disse que Lula pediu para incluir mais um ministério, até agora ausente, nas medidas. Segundo ele, as reuniões com os ministérios do Trabalho, Previdência, Desenvolvimento Social, Saúde e Educação "já se completaram" — apesar de mais uma reunião com Marinho estar em curso.

— O presidente pediu para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Eu não vou adiantar, porque não sei se vai haver tempo hábil de incorporar o pedido. Mas acredito que vai haver boa vontade — afirmou.

Conforme mostrou O Globo, o presidente decidiu incluir o Ministério da Defesa nas discussões sobre o pacote. A pasta foi chamada para uma reunião com o Ministério da Fazenda, que deve ocorrer na quarta-feira.

