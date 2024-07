Mais rico da África tem 5% da fortuna de Musk; veja riquezas por continente

A- A+

O empresário Aliko Dangote, de 66 anos, construiu um império com a comercialização de cimento e açúcar e, desde o ano passado, abriu também uma refinaria de petróleo em Lagos.



Ele foi apontado pela Forbes como o homem mais rico da África pelo 13º ano seguido. Na manhã desta quinta-feira, de acordo com os dados em tempo real da revista, ele era dono de uma fortuna de US$ 12,3 bilhões (o equivalente a R$ 67,2 bilhões, na cotação atual) — o que o torna o 167º mais rico do planeta.

A fortuna bilionária de Dangote, no entanto, representa menos de 5% daquela que Elon Musk, o número 1 do ranking da Forbes, acumulava nesta quinta: US$ 251,6 bilhões (mais de R$ 1,3 trilhão).



Herdeiro de Errol Musk, minerador de esmeraldas da África do Sul, vem de uma família de classe alta de Pretória e enriqueceu, inicialmente, graças ao pai. Anos depois, ele fundou o banco que se tornaria o PayPal, a SpaceX e a Tesla, e comprou o X, em 2022.





Além disso, o patrimônio de Dangote não chega a 7% do mais rico da Europa, Bernard Arnault, à frente do império de luxo do grupo LVMH. O francês era dono de US$ 191,7 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) nesta quinta, o terceiro mais rico do mundo.

Na comparação com o mais rico da América Latina, a fortuna de Dangote representa pouco mais de 12% da do titã das telecomunicações Carlos Slim (o mexicano somava patrimônio de US$ 94,9 bilhões, ou R$ 518 bilhões, na manhã desta quinta, o 16º mais rico do mundo).

A pessoa mais rica da Oceania nesta quinta, por sua vez, era Gina Rinehart, com fortuna estimada em US$ 31,2 bilhões (R$ 170 bilhões). Pelos dados da Forbes, o patrimônio de Aliko Dangote é quase 40% do da australiana.

10% da fortuna do mais rico da Ásia

Dangote tem 10% da fortuna de Mukesh Ambani, o mais rico da Ásia, cujo patrimônio nesta quinta era de US$ 122,4 bilhões (R$ 669 bilhões). Ambani, que é o 11º mais rico do planeta, apareceu em reportagens da imprensa internacional nos últimos meses por causa do casamento extravagante do filho. Ele preside a Reliance Industries, a empresa com maior capitalização de mercado na Índia.

O império do clã Ambani começou a ser construído pelo patriarca Dhirubhai, que morreu em 2002 sem deixar um testamento. A morte do pai gerou uma disputa entre Mukesh e seu irmão mais novo, Anil, pelo espólio. De acordo com a CNN, Mukesh Ambani acabou por assumir os principais ativos petrolíferos e petroquímicos do conglomerado, enquanto o irmão passou a controlar os empreendimentos mais recentes, como os negócios de telecomunicações e digitais.

Mas Mukesh "surpreendeu a Índia", segundo a CNN, ao lançar a empresa de telecomunicações Jio — e, de cara, ofereceu aos clientes seis meses gratuitos de internet de alta velocidade. Acabou por quebrar o negócio do irmão. O clã vive numa mansão de 27 andares, "o mais valioso do mundo", em Mumbai.

Aliko Dangote

Esta semana, Dangote intrigou nigerianos e veículos de imprensa do mundo ao revelar que não tem propriedades fora da Nigéria, seu país natal. A postura do empresário Aliko Dangote contrasta com a de Mukesh Ambani e da própria elite local, que não raro exibe mansões em Londres e Dubai.

De acordo com a BBC, Dangote disse ser proprietário de "apenas" duas casas, ambas no estado de Kano, onde nasceu. Quando vai à capital da Nigéria, Abuja, ele fica em um apartamento alugado. O empresário justificou que não expandiu o patrimônio imobiliário e investimentos do tipo para o exterior porque quer ver seu país natal crescer.

— A razão pela qual não tenho uma casa em Londres ou nos Estados Unidos é apenas porque queria focar na industrialização na Nigéria — afirmou ele, em declarações reproduzidas pela rede britânica. — Sou muito apaixonado pelo sonho da Nigéria e, além da minha casa em Lagos, tenho outra no meu estado natal, Kano, e uma alugada em Abuja. Se eu tivesse casas por toda parte, na América e no resto do mundo, não seria capaz de me concentrar e construir algo para o meu povo.

A mansão de Dangote em Lagos, numa região conhecida como Ilha das Bananas e onde vivem ricaços nigerianos, é descrita como "opulenta". Já a casa no estado de Kano é conhecida por ser "modesta".

Dangote vendeu uma casa sua em Londres em 1996 e disse ter reinvestido o dinheiro no seu negócio local, lembrou o analista de relações-públicas Sani Bala, consultado pela BBC.

