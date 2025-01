A- A+

Famosos como o ator Mark Ruffalo e o músico Brian Eno lançaram uma nova iniciativa chamada Free Our Feeds ("Liberem nosso feed", em tradução livre), com a qual se comprometem a criar um ecossistema aberto de mídia social, projeto com o qual esperam arrecadar 30 milhões de dólares (mais de R$ 180 milhões) para o desenvolvimento e a manutenção da infraestrutura.

Trata-se de um projeto com o qual estas e outras celebridades esperam “salvar as redes sociais do sequestro de bilionários”, como afirmam no seu site, onde avaliaram que, recentemente, “Zuckerberg tornou-se Musk”, dono da X.

A afirmação vem do anúncio do fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a respeito do sistema de verificação de conteúdo de seus serviços, que em breve será substituído por notas da comunidade, com formato semelhante ao do Twitter.

Para evitar que “bilionários controlem o espaço público digital” dos utilizadores, diversas celebridades uniram-se para criar o Free Our Feeds, uma iniciativa que “construirá uma base nova e independente” para incentivar a criação de um ecossistema completo de aplicações interligadas em que “diferentes empresas levam em consideração os interesses das pessoas”.

Em uma carta aberta, os membros desta plataforma explicaram que, como antigos utilizadores, “ele assumiu o que acreditávamos ser um espaço público global e utilizou-o para os seus próprios objetivos políticos e comerciais”, referindo-se a Elon Musk.

Considerando que “pela primeira vez existe um caminho para garantir o futuro das redes sociais” como um bem de interesse público, o grupo terá como referência o formato proposto pela Bluesky que, apesar de ter “construído uma base incrível para esta visão, continua sendo uma empresa comercial”.

Neste sentido, sublinharam que serão necessários financiamento e governança independentes para transformar a tecnologia subjacente a esta plataforma, o protocolo AT, “em algo mais poderoso do que uma única aplicação”.

“Free Our Feeds construirá uma fundação nova e independente para ajudar a fazer isso acontecer”, diz a carta, que incentiva os usuários “a se juntarem ao movimento para libertar as mídias sociais” com contribuições financeiras e doações.

Os responsáveis esperam arrecadar 30 milhões de dólares em três anos. Cerca de 4 milhões deste montante serão necessários inicialmente “para criar as bases e operacionalizar a infraestrutura crítica”. O restante dos recursos será usado para financiar desenvolvedores para que possam criar aplicações sociais baseadas em protocolos abertos, entre outros fins.

Este projeto, que será lançado ainda este ano, conta com consultoria técnica do CEO da Mozilla Foundation, Nabiha Syed, do CEO da Social Web Foundation, Mallory Knodel, e do cofundador da AI Forensics, Marc Faddoul, entre outros.

Esta iniciativa conta com o apoio do fundador da Wikipédia, Jimmy Wales, dos atores Mark Ruffalo e Alex Winter, do músico Brian Eno, dos jornalistas Carole Cadwalladr e Cory Doctorow, e da ex-ministra de Assuntos Digitais de Taiwan, Audrey Tang, entre outros. Junto com essas personalidades, escritores, professores, artistas e pesquisadores assinaram o Free Our Feeds.

