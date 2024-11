A- A+

ESTADOS UNIDOS Mega Millions acumula e sorteia prêmio inédito de quase R$ 2 bilhões; saiba como apostar O valor de 334 milhões de dólares é inédito na história do sorteio, que começou em 1996

A Mega Millions, sorteio da loteria americana, acumulou e vai sortear prêmio de quase R$ 2 bilhões na próxima sexta-feira. O valor de 334 milhões de dólares é inédito na história do sorteio, que começou em 1996, e o campeão pode ser um brasileiro.

A lei dos Estados Unidos não proíbe que um estrangeiro ou turista ganhe prêmios da loteria americana. É seguro e legal apostar por meio de plataformas online, mesmo sendo residente no Brasil. Para concorrer de fora dos EUA, uma das plataformas que possibilita a comprar de um bilhete é a TheLotter.

Como concorrer ao prêmio de quase R$ 2 bilhões da Mega Millions

No site, é necessário escolher cinco números principais, entre 1 e 70, e um número adicional que é a sua Mega Ball, entre 1 e 25.





A próxima etapa é escolher o tipo de aposta: bilhete único, multi-sorteios ou assinatura. As duas últimas oferecem mais bilhetes com preço mais acessível. Atualmente, o bilhete único custa US$ 2 (cerca de R$ 12, na cotação atual). A conta na plataforma é gratuita e aceita diversas formas de pagamento, inclusive PI

Agentes locais das loterias digitais compram bilhetes oficiais no nome do apostador nome e enviam uma cópia digitalizada para a conta pessoal do jogador na plataforma como prova de propriedade. Caso um bilhete seja sorteado, a plataforma não cobra comissões sobre o prêmio.

