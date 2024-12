A- A+

MEga-Sena 2804 Mega-Sena 2804: bolão em Goiana, no Grande Recife, acerta cinco números e leva R$ 154 mil O bolão teve 14 cotas

Um bolão realizado no município de Goiana, na Região Metropolitana do Recife (RMR), acertou cinco números no sorteio 2804 da Mega-Sena desta quinta-feira (5).

O prêmio, de R$ 154.324,24, foi conquistado com uma aposta de 7 números.

Por isso, o prêmio da quina, que foi de R$ 77.162,16 para os outros 21 ganhadores de cinco números, foi duplicado.

A aposta foi realizada na Loteria Três Marias, localizada no Centro da cidade, e será dividida com 14 cotas.

Os números sorteados foram: 14-24-25-31-33-60

O prêmio principal acumulou para R$ 27 milhões.

