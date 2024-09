Mercado vê Selic maior em 2025, a 10,5% ao ano, e PIB mais forte em 2024

A- A+

Analistas de mercado elevaram a projeção dos juros para o ano que vem de novo. A Taxa Selic deve chegar ao fim de 2025 em 10,5% ao ano, um aumento de 0,25 ponto percentual em relação à estimativa da semana passada, segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira. Para 2024, a Selic foi mantida de 11,25% ao ano.

O boletim reúne projeções de mercado e é divulgado pelo Banco Central toda semana. Na última edição, os analistas já haviam revisado a previsão da Selic para 2025 em 0,25 ponto percentual. E elevado a estimativa dos juros para 2024 a 11,25%, um salto em relação aos 10,5% anteriores.

A leitura é que a economia aquecida, com avanço no consumo das famílias e nos investimentos, pressiona a inflação, que vem subindo nos últimos meses. A deterioração das contas públicas também preocupa analistas e influência a previsão de juros.

A previsão dos analistas para o crescimento da economia em 2024 foi novamente revisada para cima e encostou em 3%. A projeção saiu de uma alta de 2,68% do PIB para 2,96% - abaixo dos 3,2% projetado pelo Ministério da Fazenda, mas bem distante do 1,59% que os analistas previam no boletim Focus de janeiro.

Para 2025, a projeção foi mantida, um avanço de 1,9% no PIB.

Os analistas ouvidos pelo B também reviram para cima a expectativa de inflação, que a cada dia se aproxima mais do teto da meta: a estimativa foi de 4,30% para 4,35% para 2024. A expectativa para o IPCA do próximo ano também foi elevada, de 3,90% para 3,95%.

Já a projeção para o dólar subiu tanto para este ano ano quanto para 2025, a R$ 5,35 e R$ 5,30, respectivamente.

