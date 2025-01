A- A+

Tecnologia Meta, de Zuckerberg, nomeia Dana White, chefão do UFC, para o conselho de administração Além dele, Charlie Songhurst, ex-executivo da Microsoft, e John Elkann, da Exor, também farão parte da diretoria. Com as nomeações, o conselho da Meta passará a ter 13 membros

A Meta Platforms elegeu três novos diretores para o seu conselho de administração, incluindo o CEO do Ultimate Fighting Championship, Dana White, um dos executivos mais influentes da indústria de mídia e um defensor de alto perfil do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Juntamente com White, a empresa de mídia social anunciou nesta segunda-feira Charlie Songhurst, investidor e ex-executivo da Microsoft, que já assessora a Meta em produtos de inteligência artificial, e John Elkann, CEO da Exor NV, uma holding controlada pela família Agnelli que possui participação em empresas europeias, incluindo a Ferrari NV e o Juventus Football Club.

Com essas adições, o conselho da Meta passa a ter 13 diretores, incluindo o CEO Mark Zuckerberg, que ocupa o cargo de presidente e mantém o controle majoritário por meio da estrutura de ações de classes múltiplas da empresa.

“Charlie, Dana e John irão agregar uma profundidade de expertise e perspectiva que nos ajudará a enfrentar as enormes oportunidades que temos pela frente com IA, acessórios e o futuro da conexão humana”, disse Zuckerberg em um comunicado.

Zuckerberg, 40 anos, remodelou amplamente o conselho da Meta nos últimos cinco anos, uma mudança de liderança que coincidiu com sua mudança de foco para a inteligência artificial e o metaverso, um mundo digital que a empresa espera que as pessoas algum dia utilizem para trabalhar, se divertir e se exercitar.

Todos os atuais diretores da Meta, com exceção de dois, ingressaram na empresa desde 2019. Em alguns casos, Zuckerberg trouxe empreendedores do Vale do Silício, como o CEO da DoorDash, Tony Xu, e o CEO da Dropbox, Drew Houston, amigo pessoal do cofundador da Meta.

White, 55 anos, também amigo de Zuckerberg, expandiu o UFC para se tornar um dos negócios de esportes e entretenimento mais populares do mundo. Zuckerberg, fã de artes marciais mistas e lutador recreativo, postou uma foto no Instagram ao lado de White durante uma luta do UFC em fevereiro. White, por sua vez, pediu conselhos a Zuckerberg sobre como incorporar a IA no sistema de classificações do UFC no ano passado.

White também foi um defensor vocal de Trump durante sua campanha de 2024, falando na Convenção Nacional Republicana no verão e no evento da noite de eleição de Trump. White apareceu no primeiro vídeo do Trump no TikTok e é creditado por ajudar a aumentar o perfil de Trump entre os eleitores homens jovens.

Trump criticou a Meta no passado e, nos últimos meses, Zuckerberg tem trabalhado para melhorar o relacionamento deles, incluindo um jantar na propriedade Mar-a-Lago de Trump, na Flórida, em novembro.

Semana passada, a Meta — empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp — nomeou Joel Kaplan, um executivo com fortes laços com o Partido Republicano, como chefe de políticas.

Songhurst foi anteriormente gerente geral de estratégia corporativa global na Microsoft, onde esteve envolvido em alguns dos maiores negócios da empresa, incluindo a aquisição do Skype por US$ 8,5 bilhões. Ele também tem assessorado Zuckerberg e outros executivos da Meta em IA desde o ano passado, como parte de um recém-criado conselho consultivo de produtos.

Songhurst deixará esse conselho para assumir um assento no conselho, informou um porta-voz da empresa.

Elkann, 48 anos, é presidente-executivo da Stellantis NV e da Ferrari, e lidera a Fundação Agnelli, uma organização sem fins lucrativos focada em educação.

