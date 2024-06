A- A+

TECNOLOGIA Meta e Apple discutem parceria em inteligência artificial, diz Wall Street Journal Fabricante do iPhone estaria em negociações também com outras companhias de IA

A Meta Platforms, dona de Facebook e Instagram, manteve conversas sobre integrar seu modelo de inteligência artificial generativa ao sistema de IA da Apple para iPhones, informou o Wall Street Journal neste domingo.

A companhia anunciou esta semana que o Apple Intelligence, tecnologia de IA, vai estar presente nas novas versões de sistemas operacionais de seus dispositivos, como iPhone e Mac. E vai integraar o ChatGPT a seus aplitativos e funcionalidades, sob a promessa de ter uma proteção diferenciada de privacidade.



Ainda que tenha desenvolvido modelos próprios de IA, a Apple declarou que vai recorrer a parceiros para tarefas mais complexas ou específicas, em meio a relatórios que apontam que a companhia estaria discutindo uma possível parceria com a Alphabet, dona do Google.

Outras startups na área de inteligência artificial, como Anthropic e Perplexity, também participaram de discussões com a Apple sobre agregarem seus sistema de IA generativa à Apple Intellilgence, afirmou o WSJ, citando fontes próximas a essas negociações.

A expectativa é que a Apple negocie parcerias com empresas de IA em diferentes regiões do mundo, como a China, por exemplo, informou a agência Reuters, onde o ChatGPT, chatbot da OpenAI é proibido.

De acordo com a reportagem do WSJ, essas negociações podem não se concretizar já que ainda não foram concluídas, mas destaca que em eventuais parcerias com a Apple essas empresas teriam a vantagem de ampliar a distribuição de seus produtos.

O relatório mencionado pela publicação cita que essas negociações envolvem empresas de IA que vendem assinaturas premium via Apple Intelligence, informou a Reuters.

