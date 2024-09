A- A+

Tecnologia Meta lança assistente de voz de IA e apresenta novo óculos com interface neural Mark Zuckerberg turbinou inteligência artificial da companhia e apresentou novo dispositivo em fase de testes

A Meta criou um novo óculos de realidade aumentada, chamado Orion, que promete responder a comandos de usuários a partir da conexão neural.

A dona dona do Instagram, Facebook e WhatsApp também apresentou avanços em inteligência artificial, e lançou uma assistente de voz de IA que será conectada às redes sociais.

Os lançamentos aconteceram nesta quarta-feira durante o Meta Connect, conferência anual de desenvolvedores da empresa, em que a big tech ainda revelou novas versões do seu óculos de realidade virtual, o Quest, que terá uma linha mais acessível chamada Meta Quest 3s, e do Ray-Ban Meta, óculos que terá novos recursos de IA e funções como tradução em tempo real.

A apresentação do Projeto Orion ficou para o fim da exibição feita por Mark Zuckerberg, que vestia uma camiseta com a frase em latim "Ou Zuck, ou nada".

O equipamento que levou uma década para ser desenvolvido ambiciona, segundo o bilionário, a ser "os óculos mais avançados que o mundo já viu".

A aparência é de um óculos comum, com lentes mais grossas, mas que irá apresentar interfaces gráficas, om imagens em hologramas e janelas virtuais. Além de comandos por voz, o dispositivo de 70 gramas poderá ser controlado pelo usuário por meio de uma interface neural, com uma pulseira que fica conectada ao dispositivo e comandos discretos

— (Os óculos) são um vislumbre de um futuro que acho que será emocionante — afirmou o executivo, que acrescentou que o dispositivo ainda passará por um "ajuste fino" antes de ser lançado ao público, o que não tem data para acontecer.

IA com comando de voz e imagem

Na conferência, a Meta também apresentou uma nova versão da inteligência artificial que vem introduzindo em suas redes sociais, a "IA da Meta", que passará a interagir com o usuário por meio de uma assistente de voz e também de imagens.

Os novos recursos são similares aos que foram apresentados nos últimos meses pela OpenAI, dona do ChatGPT, e pelo Google, com o Gemini.

O robô da Meta, que poderá responder a perguntas em voz alta, será integrado ao Instagram, Messenger, WhatsApp e Facebook.

Nos Estados Unidos, o usuário poderá escolher diferentes vozes, incluindo clones de IA de pessoas celebridades como das atrizes Kristen Bell e Dame Judi Dench.

A Meta também afirmou que começou a testar uma ferramenta com IA que traduz automaticamente vozes em Reels do Instagram.

Nesse mesmo evento, há um ano, o bilionário havia apresentado os planos para incluir robôs de inteligência artificial generativa em todas as redes sociais.

O recurso stá disponível em mais de vinte países, mas ainda não tem data para chegar ao Brasil, desde a decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para que a empresa mudasse sua política de uso de informações para treinar IAs.

Quest 3s e nova versão do Ray-Ban Meta

Além do novo óculos de conexão neural e dos avanços em IA, Zuckerberg trouxe novas versões do Quest, seu óculos de realidade virtual.

A principal novidade é o lançamento do Quest 3S, uma versão mais barata do dispositivo, que poderá ser comprada nos Estados Unidos por US$ 299.

Fazer vingar o dispositivo tem sido uma ambição de Zuckerberg desde que anunciou os planos de investimento no metaverso, que são anteriores ao avanço da big tech na inteligência artificial.

Em 2021, a empresa mudou de nome (de Facebook para Meta) para reforçar a visão de que a realidade virtual seria a próxima fase da internet. A empreitada, no entanto, tem gerado prejuízos para a empresa desde então.

Em 2023, a Reality Labs, divisão voltada para área, que inclui o óculos Quest, acumulou perda operacional de US$ 16 bilhões, valor 23% maior do que o registrado no ano anterior.

Além de tentar popularizar o Meta Quest com preços menores, a empresa também apresentou hoje novos recursos para o óculos inteligente que tem em parceria com a Ray-Ban, o que vai incluir, em breve, a possibilidade de processamento de vídeo com IA.

O usuário poderá, com isso, fazer perguntas sobre o que está vendo, e a inteligência artificial irá responder.

Outro recurso apresentado para o Ray-Ban foi o de traduções ao vivo. Usuários que falam inglês poderiam, com a ferramenta, falar com alguém em outra língua, como espanhol, e ter as traduções em tempo real.

