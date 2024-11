A- A+

PORTOS E AEROPORTOS Ministro Silvio Costa Filho destaca entregas e investimentos no Estado Segundo o ministro, que participa nesta sexta-feira (22) do lançamento da pedra fundamental do TUP da APM Terminals, Aeroporto de Caruaru é uma das prioridades da pasta

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa na manhã desta sexta-feira (22), ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB), do lançamento da pedra fundamental da construção do Terminal de Uso Privativo (TUP) da APM Terminals no Porto de Suape. Em um ano e dois meses com Silvio à frente do ministério, já foram investidos – contando com o terminal – mais de R$ 4 bilhões em Pernambuco viabilizados pelo ministro.

“Sabemos a importância do Tecon Suape para o Porto, é um player muito importante para o Estado, mas agora, com a APM Terminals, vamos mais que dobrar a capacidade de operação de contêineres no Porto de Suape. Isso significa crescimento econômico, geração de emprego e renda, mas sobretudo coloca Suape cada vez mais na agenda internacional portuária, globaliza cada vez mais as operações do Porto”, disse o ministro.

Os investimentos são da ordem de R$ 1,6 bilhão e, só fase de construção, a previsão é que sejam gerados cerca de 500 empregos diretos e outros dois mil indiretos. Quando o terminal entrar em operação, vai gerar aproximadamente 350 empregos diretos e 1,4 mil indiretos. A inauguração deve ocorrer em 31 de julho de 2026. Ao final de dez anos, a previsão de investimentos da APM Terminals no atracadouro é de R$ 2,8 bilhões.

Investimentos

Para Silvio, esses investimentos não só abrem novos mercados como também fortalecem os laços com os já existentes, a exemplo da Europa, que é, segundo ele, um importante hub logístico do Porto de Suape. O ministro acrescentou que nesse pouco mais de um ano à frente do ministério tem procurado trabalhar muito por Pernambuco.

Nos portos de Suape e do Recife, os investimentos da pasta já chegam a R$ 400 milhões. Para Suape, foram desembolsados R$ 300 milhões destinados a dragagem, que vai aumentar o calado, e à requalificação do molhe. Já no Porto do Recife foram investidos R$ 100 milhões na dragagem. Somados aos investimentos que estão sendo feitos pela APM Terminals, os números chegam a R$ 2 bilhões.

Aeroportos

Quanto ao setor de aviação local, o ministro adiantou que o projeto para a requalificação do Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no Agreste, deverá ficar pronto na primeira semana de dezembro. Com o projeto pronto, terá início o processo licitatório, que será feito pelo Governo do Estado. A obra está orçada em R$ 150 milhões, dos quais metade é do Governo de Pernambuco e a outra metade do Governo Federal.

“Vai ser muito importante (a construção do Aeroporto de Caruaru) porque a gente terá um novo eixo de desenvolvimento no Agreste e no Sertão. Vai estimular o turismo de negócios e de lazer”, explicou. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2025. “Isso vai dar mais conforto à população de Pernambuco e ao turista que vem nos visitar”, acrescentou.

Estrutura

Em menos de 12 meses de trabalho, o ministro também já entregou reformas e ampliações nos aeroportos do Recife, na Região Metropolitana, e no de Petrolina, no Sertão do São Francisco, na outra ponta, dando uma resposta rápida ao crescimento da demanda no setor aéreo. Sétimo maior em operação no país, o terminal da capital pernambucana recebeu R$ 500 milhões em investimentos. Já o de Petrolina recebeu R$ 56 milhões em melhorias.

O trabalho de fortalecimento do setor aéreo pelo ministro, do Litoral ao Sertão, foi além, com investimentos também em terminais localizados na faixa central do território pernambucano. O aeroporto de Serra Talhada, por exemplo, encontra-se em obras para ampliar a conexão do Pajeú e regiões circunvizinhas com o restante do Estado.

Veja também

AVIAÇÃO Espanha multa cinco companhias aéreas de baixo custo por práticas abusivas