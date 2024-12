A- A+

FLÓRIDA Mistério ronda dono de terreno de US$ 200 milhões vizinho de Bezos no "Bunker dos bilionários" Fundador da Amazon comprou três propriedades na ilha artificial desde 2023, e tem como vizinhos personalidades como Tom Brady e Ivanka Trump

Um vendedor misterioso está pedindo US$ 200 milhões por um terreno vazio à beira-mar, ao lado das propriedades compradas pelo bilionário Jeff Bezos no sul da Flórida. O lote, de aproximadamente 7,4 mil metros quadrados, está localizado em Indian Creek, uma ilha artificial conhecida como "Bunker dos Bilionários".

O corretor de luxo Ilya Reznik, que está intermediando a transação, se recusou a identificar o vendedor, mas afirmou que eles estão “dispostos a negociar” o preço.

— Já fiz algumas visitas ao local e, obviamente, o comprador será um bilionário — disse Reznik.

Mesmo que o terreno não seja vendido por US$ 200 milhões, Reznik acredita que ainda estabelecerá um recorde para a região. Isso se deve, em parte, a Bezos, que comprou três propriedades em Indian Creek desde 2023, incluindo duas ao lado do lote que está agora à venda. O fundador da Amazon planeja demolir essas duas propriedades e substituí-las por construções personalizadas.

Na sua terceira compra, realizada no início deste ano, Bezos pagou cerca de US$ 87 milhões.

“Acho que US$ 200 milhões é um valor alto, mas estou confiante de que, no final, o comprador pagará um pouco mais porque Bezos será vizinho”, disse Reznik. “Esses preços simplesmente não existiam antes de ele chegar a Indian Creek.”

O terreno vazio, localizado no número 9 da Indian Creek Island Road, foi comprado por US$ 27,5 milhões em 2018 pela SMM Sunny Holding LLC, uma empresa de Delaware, de acordo com registros. Reznik informou que o atual proprietário elaborou pré-projetos para uma mansão de 2,3 mil metros quadrados na propriedade, que estarão disponíveis para o comprador.

O lote possui 61 metros de frente para a Baía de Biscayne, segundo o anúncio. “Você pode estacionar um mega-iate ali”, disse Reznik.

Indian Creek tornou-se um símbolo do aumento da riqueza no sul da Flórida e de como os ultra-ricos estão excluindo os meramente abastados. A ilha, acessível apenas por uma única ponte altamente vigiada, possui sua própria força policial, cerca de 40 lotes e um campo de golfe de 18 buracos.

Outros residentes de Indian Creek incluem Jared Kushner e Ivanka Trump, Tom Brady e Carl Icahn.

A vizinhança tem nomes como Tom Brady — ex-marido de Gisele Bündchen— e Ivanka Trump, filha de Donald Trump. O local também é lar do DJ David Guetta; do investidor Carl Icahn; e do cantor Julio Iglesias.

Mesmo fora de Indian Creek, está se tornando cada vez mais caro possuir uma casa de luxo na região. No terceiro trimestre, o preço mediano de uma casa de luxo unifamiliar — os 10% mais altos das vendas — em Miami Beach e nas ilhas barreira próximas foi de US$ 23 milhões, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da corretora Douglas Elliman Real Estate e da avaliadora Miller Samuel Inc.

