Brasileira lidera ranking global de bilionários mais jovens com fortuna de R$ 7,9 bi; veja a lista

A lista de bilionários de 2024 da Forbes revela uma particularidade que não era vista desde 2009: todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram suas fortunas.



A revista diz que chegamos a era da "grande transferência de riqueza", pois muitos bilionários preparam a sucessão de seus negócios. Com uma idade média de 66 anos entre os integrantes do ranking oficial, casos de juventude são raros.

Nesse contexto, a brasileira Livia Voigt, de 20 anos, ocupa a posição de bilionária mais jovem do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,92 bilhões), por sua participação de 3,1% na fabricante de equipamentos elétricos Weg, cofundada por seu avô.

Sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, também detém a mesma quantia. Livia atualmente cursa psicologia na universidade e já recebeu milhões em dividendos de sua participação societária.

Livia é um entre os 69 nomes de brasileiros que aparecem na lista de bilionários da Forbes 2024. Quatro deles têm o sobrenome Voigt. Atualmente, brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e dono de uma fortuna de US$ 28 bilhões.

O italiano Clemente Del Vecchio, de 20 anos, é o segundo mais jovem da lista, com uma fortuna avaliada em US$ 5,2 bilhões (R$ 31,67 bilhões). Ele herdou uma fatia significativa da EssilorLuxottica, fabricante de marcas como Ray-Ban e Oakley, após a morte de seu pai, Leonardo Del Vecchio, em 2022. Clemente e seus irmãos controlam 12,5% da holding Delfin, responsável por participações estratégicas em empresas globais do setor óptico.

As sul-coreanas Kim Jung-youn, de 20 anos, e Kim Jung-min, de 22, ocupam a terceira e a quarta posições do ranking, respectivamente. Cada uma possui cerca de 9% da Nexon, editora de jogos online fundada por seu pai, Kim Jung-ju, falecido em 2022. Ambas têm patrimônios líquidos de US$ 1,3 bilhão (R$ 7,92 bilhões) cada, embora não estejam envolvidas nas operações da empresa.

Kevin David Lehmann, de 22 anos, completa a lista. Com um patrimônio de US$ 3,3 bilhões (R$ 20,09 bilhões), ele herdou 50% da maior rede de drogarias da Alemanha, a dm-drogerie markt, aos 14 anos. Assim como seu pai, Lehmann não participa diretamente da administração da empresa, que possui mais de 4 mil lojas na Europa.

A análise do ranking de 2024 evidencia o impacto das heranças familiares no cenário econômico global, reforçando como a sucessão patrimonial molda as fortunas mais jovens do mundo.

