NEGÓCIOS Mobly assume controle da Tok&Stok; e projeta aumento de até R$ 135 milhões no caixa Rede de decoração foi absorvida pela rival em uma fusão com troca de ações

Duas grandes redes do varejo de decoração formalizaram na semana passada sua união. A Mobly concluiu a operação de compra e assumiu o controle da Tok&Stok, na última sexta-feira (8), com um cenário operacional de consumo de caixa em crescimento, quase R$ 700 milhões em prejuízos acumulados e perdendo patrimônio líquido.

A empresa reforça, no material de resultados publicado na manhã desta segunda-feira (11), que há a expectativa de “possíveis sinergias significativas para impulsionar a geração de caixa”, resultando em um incremento anual adicional de caixa de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao ano após a aquisição da Tok&Stok.

Para efeito de comparação, isoladamente, a Mobly registrou quase R$ 132 milhões em consumo de caixa no ano até setembro — 33% acima do ano anterior —, sendo R$ 75 milhões consumidos na operação. No fim de setembro, eram R$ 21 milhões em caixa final e equivalentes, um recuo de 86%.

Por meio de fundos (antes nas mãos da gestora Carlyle), a gestora SPX era a sócia majoritária da Tok&Stok, com 60% do negócio, e os Dubrule, com 40%, eram contrários à venda da rede.

Pela relação de troca inicial, acionistas da Mobly ficam com 88% e a SPX com 12% da nova empresa, mais um bônus de subscrição de meia ação para cada papel.

