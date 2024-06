Montadora: chineses da GWM acirram guerra de preços entre SUVs híbridos e lançam versão do haval

A- A+

Os chineses da montadora GWM acirraram a guerra de preços no segmento SUV de carros eletrificados ao lançar uma versão do Haval plug-in híbrido por R$ 229 mil. Trata-se do Haval H6 PHEV19 que custa R$ 90 mil a menos que o Haval top de linha, (Haval H6 GT), com preço de R$ 319 mil, e R$ 50 mil a menos que a.versão intermediária do veículo. A GWM vai produzir o Haval em sua fábrica de Iracemápolis, interior de São Paulo, a partir do primeiro semestre de 2025, mas ainda não divulgou o modelo escolhido para ser feito na planta brasileira.

Etanol brasileiro é diferencial para atrair interesse das montadoras

O novo Haval tem autonomia de 115 quilômetros (menos que os 170 km em modo elétrico do Haval GT). Com bateria menor que os demais modelos Haval, o que resulta em menor consumo de energia, o H6 PHEV19 consegue chegar ao mercado por um preço mais competitivo. O veículo tem tração dianteira, bateria de 19 kWh e motor 1.5 turbo. Vai de zero 100km em 7,6 segundos oferece a opção de recarga rápida.

Segundo os especialistas, o preço mais elevado dos elétricos ainda é uma barreira para o consumidor brasileiro. Para ganhar mercado, os chineses estão trazendo modelos com preços mais baixos, levando montadoras tradicionais também a reduzir os preços de seus veículos híbridos e elétricos. Modelo semelhante ao lançado pela GWM, o Song Plus, da também chinesa, BYD custa R$ 229,8 mil.

— Os chineses ainda estão na fase de posicionamento e estabelecimento da marca no país. A bateria do primeiro Haval veio bem grande e isso impacta no preço e na maior autonomia. Reduzir preços, é uma maneira de ainda ter vantagem competitiva — avalia Murilo Briganti, sócio da Bright Consulting, consultoria especializada no setor automotivo.

Promoção até 20 de junho

O valor de R$ 229 mil vale até o dia 20 de junho para um lote inicial de 1.019 unidades. A partir do dia 21 de junho, o valor será reajustado para R$ 239 mil. O imposto sobre carros importados híbridos plug-in saltará dos atuais 12% para 20%, a partir de 1º de julho e subirá gradativamente até 35% até 2026. As montadoras têm aumentado a importação de veículos híbridos e elétricos antes da subida do imposto, já que essa alta deve acarretar reajuste de preços. O novo Haval virá da China, mas teve adaptações, como alguns acabamentos, por exemplo, para a preferência do consumidor brasileiro.

A GWM está oferecendo ainda condições especiais para interessados no Haval H6 PHEV19, como taxa de juros zero para quem der uma entrada de 60% do valor do veículo, financiamento em 24 parcelas e wallbox gratuito (unidade de carregamento que fornece energia a uma taxa mais alta que as tomadas normais). A GWM está lançando seu e-commerce no aplicativo e o carro também é vendido pelo site da GWM em parceria com o Mercado Livre ou nas 70 concessionárias no país.

— O Haval H6 PHEV 19 veio preencher uma lacuna no segmento de SUVs e com preço mais competitivo — disse André Leite, diretor de marketing e produto da GWM.

Como as demais versões do Haval, o PHEV19 tem muita tecnologia embarcada. Uma das novidades é o fornecimento de energia do carro para até três aparelhos externos de 220V, simultaneamente, através de um cabo. O carro pode fornecer energia mesmo quando a bateria estiver descarregada, já que o motor a combustão (a gasolina) pode se transformar num gerador e recarregar tanto a bateria do próprio veículo quanto para os equipamentos externos.

Entre os atrativos tecnológicos, o novo Haval tem controle remoto do veículo pelo celular, comandos de voz em português e central multimídia. Os sistema do veículo são atualizados automaticamente pela nuvem. No quesito segurança, o carro tem sistema de frenagem automática de emergência para cruzamentos, pedestres, bicicletas e motos, monitoramento de pontos cegos. Através de uma câmera no parabrisa, o veículo reconhece sinais de trânsito, indicando limite de velocidade.

