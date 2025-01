Morre o empresário Ernesto Margolis, fundador do Game Station, aos 70 anos

A- A+

O empresário Ernesto Margolis, fundador da rede de parques de diversões eletrônicas Game Station, faleceu nesta segunda-feira (6), no Recife.



Ele, que estava com 70 anos, lutava contra um câncer e estava internado no hospital Memorial Star, no bairro da Boa Vista, região central da cidade.



Margolis deixa três filhos - Paula, Marcelo e Andrea -, além de três netos. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Israelita do Curado.



Game Station

Fundado em 1998, o empreendimento é fruto do sonho de Ernesto Margolis de espalhar diversão.



O Game Station se popularizou no formato de parques localizados em shoppings e hoje está presente em todo o Brasil

