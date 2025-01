Morre o colecionador e marchand Afonso Costa, aos 72 anos

A- A+

Morreu neste domingo (5), aos 72 anos, o colecionador de arte e marchand Afonso Costa, importante figura no cenário das artes visuais brasileiras nas últimas décadas. Dono de um vasto acervo que inclui obras de arte moderna e contemporânea, ele representou nomes como Jorge Guinle, Tunga, Ernesto Neto, Barrão e Roberto Magalhães.

Afonso estava internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro, devido a um longo histórico de problemas pulmonares, como relatou um de seus filhos ao GLOBO. Ele deixa a esposa, a artista Valéria Costa Pinto, e três filhos — Laura, Luiz e João.



Admirador do universo das artes plásticas, Afonso Costa mantinha uma biblioteca robusta sobre o assunto. Alguns dos trabalhos de parte de sua coleção foram expostos em vários museus o redor do mundo, entre os quais o MoMA e o Guggenheim, em Nova York, e o Malba, em Buenos Aires. Nos anos 1980, ajudou a formar várias coleções privadas, como a de João Leão Sattamini Neto.

