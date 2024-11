A- A+

Arte Colecionador paga R$ 65 milhões por obra de Leonora Carrington, segunda mais cara da artista Peça será exibida no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

O Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba) terá em sua coleção uma nova peça de destaque: a escultura considerada a melhor obra da artista surrealista britânico-mexicana Leonora Carrington.

Seu fundador, o empresário imobiliário e financeiro Eduardo Costantini, desembolsou nesta segunda-feira quase 11,4 milhões de dólares (R$ 65,5 milhões, aproximadamente) pela obra La Grande Dame, também conhecida como A Mulher Gata, durante um leilão organizado pela Sotheby's em Nova York.

Este é o segundo maior preço alcançado por uma obra da artista em um leilão.

"A Mulher Gata", de Leonora Carrington. Foto: Divulgação

A mais cara também foi adquirida por Costantini, que em maio deste ano pagou 28,5 milhões de dólares (R$ 160 milhões) pela pintura Las Distracciones de Dagoberto, considerada a obra-prima de Carrington.

"Estamos encantados e incrivelmente sortudos que um colecionador com um olhar tão aguçado tenha decidido se desfazer de duas peças excepcionais este ano, permitindo-nos adquirir essas grandes obras", declarou Costantini em comunicado divulgado pela casa de leilões.

Até que esta rara oportunidade surgisse neste ano, Carrington era uma "ausência notável" no Malba, destacou o colecionador.

"Juntas, La Grande Dame e Las Distracciones de Dagoberto serão companheiras perfeitas das grandes obras de Remedios Varo, Frida Kahlo e tantas outras luminárias do movimento surrealista latino-americano", acrescentou.

Repleta da rica linguagem visual da artista, que explora temas de poder feminino, mitologia e simbolismo espiritual, a escultura voltou a um leilão pela primeira vez em 30 anos.

Em 1994, o renomado mecenas britânico Edward James adquiriu a obra por 299.500 dólares.

Resultado da colaboração de Carrington com o carpinteiro José Horna, amigo da artista, a escultura, com uma cabeça de gata, está adornada com desenhos repletos de referências culturais, folclore antigo e bruxaria.

Cinco colecionadores participaram da disputa, que durou cerca de cinco minutos, antes que o martelo selasse a venda para um dos maiores colecionadores latino-americanos.

No primeiro dia das subastas de arte contemporânea e moderna organizadas pela Sotheby's, de propriedade do magnata franco-israelense Patrick Drahi, outra obra de Carrington, El Templo de la Palabra, foi vendida por 4,56 milhões de dólares.

Carrington, que se estabeleceu na Cidade do México em 1942, foi parceira do também surrealista Max Ernst e integrou uma vibrante comunidade artística composta por refugiados da Segunda Guerra Mundial e modernos artistas mexicanos, como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo e Remedios Varo.

Desta última, foi leiloada a obra Los Caminos Tortuosos, por 2 milhões de dólares, estabelecendo um recorde para uma obra em papel da artista.

