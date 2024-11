A- A+

NEGÓCIOS Morre o criador da mochila JanSport, marca nascida na contracultura e que virou símbolo escolar Amante de esportes ao ar livre, Murray McCory ganhou concurso com modelo inovador de náilon com bolso para garrafa d'água

Murray McCory, que fundou a empresa de equipamentos para atividades ao ar livre JanSport ainda na faculdade e criou a famosa mochila da marca, que revolucionou a vida escolar de milhões de estudantes, morreu em 7 de outubro em Seattle, nos Estados Unidos. Ele tinha 80 anos.

O falecimento de McCory foi confirmado por sua filha, Heidi Van Brost, que informou que a morte, em um hospital, foi causada por complicações de insuficiência cardíaca congestiva.

Como o café do Starbucks e os tênis de corrida da Nike, as mochilas JanSport surgiram nos dias efervescentes e criativos da contracultura das décadas de 1960 e 1970 na costa americana do Pacífico.

McCory, que até o início dos anos 1980 tinha o sobrenome Pletz, era estudante da Universidade de Washington quando participou de uma competição nacional para criar um novo produto usando alumínio, em um evento patrocinado pela Alcoa, fabricante do metal.

Um ávido amante de atividades ao ar livre, ele sempre se incomodou com as estruturas rígidas de madeira e de tamanho único das mochilas tradicionais de caminhada. Assim, desenvolveu uma nova estrutura usando alumínio leve e ajustável, juntamente com uma mochila de náilon equipada com um bolso para garrafa de água. McCory ficou em primeiro lugar.

Marca foi a primeira a levar a mochila para as universidades

Com capital inicial do pai, McCory e sua namorada, Jan Lewis, decidiram levar sua criação ao mercado. Ele cuidava dos designs e da fabricação das estruturas; ela planejava os modelos e fazia toda a costura. Fundaram a JanSport, em homenagem a Lewis, em 1967. Eles se casaram dois anos depois.

Logo começaram a produzir uma variedade de produtos: raquetes de neve, uma mochila com estrutura para cães, sacos para dormir estilo múmia. O mercado de equipamentos para atividades ao ar livre ainda era pequeno, e a maior parte de sua produção surgia da necessidade.

“Quando precisávamos de algo, nós fazíamos,” disse Jan em uma mensagem de texto. “Não podíamos pagar muito por equipamentos enquanto estávamos na faculdade. Os que tínhamos eram pesados — difíceis de carregar nas trilhas.”

Antes, pilha solta de livros amarrada com fitas

Depois, eles trouxeram o primo de McCory, Skip Yowell, para cuidar de vendas e marketing. Em meados da década de 1970, a JanSport já faturava mais de US$ 1 milhão por ano (cerca de US$ 6 milhões nos valores atuais), em parte graças a um novo produto com uma aplicação bem diferente: o que chamaram de University Bookstore Rucksack - ou "mochilão" para armazenar livros universitários, numa tradução livre.

McCory e Jan se conheceram como estudantes na Universidade de Washington e, como muitos de seus colegas, se sentiam frustrados ao carregar uma pilha solta de livros de aula em aula, às vezes amarrada com fitas.

McCory pegou num produto já existente, uma mochila leve e sem armação utilizada para pequenas caminhadas, e acrescentou-lhe um fundo reforçado, zíperes de nylon e outras adaptações para torná-la adequada ao campus.

Tira de couro das mochilas de trilha virou símbolo da marca

Ele decidiu deixar a tira de couro, originalmente usada nos modelos para trilha para prender bastões à mochila, em sua face traseira — alguém poderia querer prender um guarda-chuva, pensou ele. Hoje, o acessório, embora raramente usado, é um elemento característico do visual da JanSport.

A mochila original, precursora da icônica SuperBreak da JanSport, se tornou um sucesso na livraria do campus da Universidade de Washington; logo estava à venda em faculdades por todo o país.

Em meados da década de 1980, as mochilas JanSport já eram onipresentes também nas escolas de ensino médio. Outras empresas seguiram a tendência — a L.L. Bean foi rápida em seguir —, mas para milhões de estudantes, JanSport era sinônimo de escola.

Murray John Pletz nasceu em 15 de julho de 1944 em Shoreline, Washington, um subúrbio de Seattle. Seu pai, Norman, tinha uma oficina de conserto de transmissões e mais tarde ajudou a fabricar as estruturas de alumínio das mochilas JanSport. Sua mãe, Mabel (Murray) Pletz, se tornou a primeira contadora da empresa.

Quarto em oficina de automóveis foi primeiro 'escritório'

Murray se formou na Universidade de Washington em 1967 com um diploma em design industrial, pouco depois de fundar a JanSport.

Nos primeiros anos, operavam em um quarto acima da oficina de automóveis de Norm Pletz. Para economizar, McCory e Jan Lewis moravam com os pais dela, e Yowell dormia em uma cama dobrável no próprio ateliê da JanSport.

Trabalhavam constantemente, tirando folga apenas para acampamentos ocasionais. Colocavam uma placa na janela da oficina que dizia "Fechado: nas montanhas testando produtos" e saíam por alguns dias para experimentar suas últimas criações.

Inspiração em tendas mongóis para criar barracas de trilha

A mochila estava longe de ser a única inovação de McCory. Frustrado com as barracas para trilhas volumosas, ele pesquisou a história da fabricação de abrigos e encontrou inspiração nas tendas mongóis (yurts). Criou uma estrutura em formato de cúpula, leve e forte o suficiente para resistir ao vento. Em poucos anos, as barracas em formato de cúpula estavam em toda parte.

A JanSport também ficou conhecida por sua publicidade peculiar. Eles manipulavam fotos históricas de exploradores, mineiros e aventureiros do século XIX para parecer que usavam equipamentos JanSport. Se não encontrassem uma foto boa, eles a encenavam, inspirando-se em um de seus filmes favoritos, "Butch Cassidy and the Sundance Kid", de 1969.

Eles venderam a empresa para a K2 Corp., fabricante de esquis, em 1972. Atualmente, ela é de propriedade da VF Corp., que também possui a North Face e outras marcas de equipamentos para atividades ao ar livre.

McCory e Jan se divorciaram em 1979. Ele se casou com Becky Morris em 1989 e se divorciaram em 1999. Além de sua filha, ele deixa um filho, Jeremy; um enteado, Neal Bishop; e cinco netos.

Troca de sobrenome

McCory era conhecido como Murray Pletz até deixar a empresa em 1982, por volta da época em que mudou seu sobrenome. Sua filha disse que ele sempre achou o sobrenome Pletz desagradável e inventou McCory como alternativa.

McCory passou a década seguinte projetando equipamentos para diversas empresas de atividades ao ar livre. No início dos anos 1990, voltou ao seu amor pela natureza mudando-se para uma área pouco povoada do leste de Washington, onde trabalhou em programas de reciclagem e supervisionou um projeto de trilhas em antigas ferrovias, sob uma concessão estadual. Era, de certo modo, o que ele sempre quis fazer.

Veja também

BRASIL País tem gastado R$ 18,8 bilhões com doenças e perda de produtividade devido a consumo de álcool