Apple deve entrar no mercado de óculos inteligentes e lança pesquisa sob codinome Atlas Empresa se prepara para competir com a Meta, do Facebook, no promissor mercado de óculos conectados. Primeiro passo, que é criar grupo de funcionários, já foi dado

A Apple está explorando uma incursão no mercado de óculos inteligentes com um estudo interno de produtos atualmente disponíveis, preparando o terreno para a empresa seguir os passos da Meta, dona do Facebook, em uma categoria cada vez mais popular.

A iniciativa, cujo codinome é Atlas, teve início na semana passada e envolve a coleta de feedback dos funcionários da Apple sobre os óculos inteligentes, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto. Outros grupos de discussão estão planejados para o futuro próximo, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o trabalho é secreto.

Os estudos estão sendo conduzidos pela equipe de Qualidade de Sistemas de Produtos da Apple, parte da divisão de engenharia de hardware.

“Testar e desenvolver produtos que todos possam vir a amar é muito importante para o que fazemos na Apple”, escreveu o grupo em um e-mail enviado a funcionários selecionados na sede da empresa em Cupertino, Califórnia. “Por isso, estamos procurando participantes para se juntarem a nós em um próximo estudo de usuários com óculos inteligentes do mercado atual.”

Quando a Apple está considerando entrar em uma nova categoria, frequentemente realiza grupos focais secretos para entender o que as pessoas gostam sobre os produtos existentes. A empresa geralmente conta com seus funcionários — em vez de clientes — para evitar tornar seus planos públicos. Um representante da Apple se recusou a comentar.

No mês passado, a Bloomberg News noticiou outro estudo interno: a empresa testou um aplicativo para pessoas com pré-diabetes que rastreia as mudanças nos níveis de açúcar no sangue e a dieta.

O mais recente estudo sugere que a Apple está avançando com seu próprio trabalho no desenvolvimento de óculos inteligentes. A Bloomberg havia noticiado anteriormente que a fabricante do iPhone está considerando uma incursão nesse mercado — o que poderia representar uma competição para o dispositivo Ray-Ban da Meta — embora um produto real ainda esteja a anos de distância.

A pesquisa provavelmente ajudará a Apple a decidir quais recursos incluir em seus próprios óculos e a identificar maneiras de como a tecnologia poderia ser utilizada.

Criar um dispositivo de uso no rosto bem-sucedido tem sido um desafio. O headset Vision Pro, da Apple, lançado em fevereiro por $3.499, é visto como muito volumoso e caro para se tornar um produto popular.

Durante anos, a Apple tentou criar uma versão de realidade aumentada mais leve do dispositivo — algo que pudesse ser usado o dia todo e, potencialmente, substituir o iPhone. No entanto, o trabalho nesse projeto tem enfrentado dificuldades devido a inúmeros desafios técnicos.

Enquanto isso, a Meta obteve sucesso com uma fórmula mais simplificada. Seus óculos de $299, criados em parceria com o Luxottica Group SpA, não são óculos de AR (realidade aumentada) verdadeiros — eles não sobrepõem informações sobre a lente. Mas permitem que os usuários gravem vídeos, atendam chamadas telefônicas e façam perguntas a um assistente de IA.

Agora, a Apple está tentando criar algo similar. Sua abordagem pode envolver a criação de óculos inteligentes que funcionem como seus populares fones de ouvido AirPods. Uma versão em formato de óculos permitiria mais autonomia de bateria, sensores e tecnologia de áudio aprimorada.

Mas os rivais da Apple também estão avançando. Nos últimos meses, a Meta e a Snap Inc. apresentaram protótipos de óculos AR — modelos que podem misturar o mundo real com sobreposições digitais de jogos, mensagens de texto e aplicativos.

No entanto, nenhum dos produtos estará pronto para os consumidores por pelo menos alguns anos. Os protótipos atuais são mais sobre convencer os desenvolvedores de aplicativos a aderirem ao conceito.

A Apple também planeja reformular o headset Vision Pro para ampliar seu apelo. O dispositivo é excepcional para assistir vídeos e realizar tarefas de escritório, mas seu peso, preço alto e conteúdo limitado o tornaram um produto de nicho.

A empresa está trabalhando em uma versão de baixo custo com componentes mais baratos. Ela até considerou a possibilidade de criar um dispositivo que transfere muitos dos recursos e do processamento de computação para um iPhone, permitindo que o fone de ouvido se torne mais um acessório para produtos que os consumidores já possuem.

