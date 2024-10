A- A+

Apple Apple atinge as estimativas de vendas, mas a região da China continua sendo um ponto fraco Vendas da empresa mais valiosa do mundo cresceram 6,1% no quarto trimestre fiscal, totalizando US$ 94,9 bilhões e superando as estimativas de Wall Street

A Apple, empresa mais valiosa do mundo, informou que a receita do quarto trimestre fiscal atingiu as estimativas de Wall Street, embora as vendas tenham permanecido lentas no principal mercado da China.

As vendas totais aumentaram 6,1% para US$ 94,9 bilhões no período, que terminou em 28 de setembro, informou a empresa em um comunicado na quinta-feira. Os analistas haviam estimado US$ 94,4 bilhões.

No trimestre, a Apple obteve lucro por ação de US$ 0,97 sobre uma receita de US$ 94,9 bilhões. A empresa diz que teve um encargo único relacionado à reversão de uma decisão do Tribunal Geral Europeu que exige que a Apple pague 13 bilhões de euros à Irlanda por impostos atrasados. As ações caíram cerca de 2% após o relatório.

Sem a cobrança, o lucro por ação (EPS) teria sido de US$ 1,64. Isso teria superado as expectativas de US$ 1,59 por ação e receita de US$ 94,3 bilhões.

As vendas do iPhone da Apple no trimestre chegaram a US$ 46,2 bilhões, melhor do que os US$ 45 bilhões previstos pelos analistas. O negócio de serviços da empresa gerou uma receita de US$ 24,9 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 25,2 bilhões.

A receita da Apple com o iPad, por sua vez, superou os US$ 6,9 bilhões, praticamente em linha com as expectativas de US$ 7 bilhões, enquanto a receita com acessórios foi de US$ 9 bilhões, em comparação com as expectativas de US$ 9,1 bilhões.

Receita menor na China

Os ventos contrários sopraram da China, a terceira maior região da Apple em termos de receita e onde a empresa tem enfrentado uma concorrência cada vez maior das marcas locais. A receita na Grande China caiu ligeiramente para US$ 15 bilhões em relação ao ano anterior, perdendo a estimativa de US$ 15,8 bilhões.

Atualmente, o Apple Intelligence está disponível apenas em inglês americano, mas a empresa afirma que adicionará suporte ao inglês localizado em dezembro e a outros idiomas em abril.

Wall Street passou a semana procurando pistas sobre se a plataforma Apple Intelligence da empresa está impulsionando as vendas do iPhone ou não. A Apple lançou a plataforma de inteligência artificial por meio de atualizações de software para seu iPhone, iPad e Mac na segunda-feira, mas a empresa vem anunciando-a há muito mais tempo, especialmente para o iPhone.

O software também é compatível apenas com o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, bem como com as linhas iPhone 16 e iPhone 16 Pro, o que significa que os usuários com telefones mais antigos precisarão fazer upgrade para acessar a plataforma.

E a esperança, pelo menos para a Apple e seus investidores, é que a mudança ajude a desencadear um novo superciclo de vendas do iPhone.

O primeiro conjunto de recursos do Apple Intelligence é relativamente simples, com resumos de notificações sendo o único destaque. No entanto, a próxima atualização do Apple Intelligence incluirá a integração com o ChatGPT e a estreia da Inteligência Visual da Apple, o que pode aumentar o interesse nos dispositivos mais recentes e melhores da empresa.

