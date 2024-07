Armando Neto: "Pernambuco precisa entender seus objetivos estratégicos"

A- A+

A industrialização no Brasil foi tardia e desindustrialização, precoce. A participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) ficou reduzida a menos da metade do que representava nos anos 90. Naquela época, a indústria de transformação chegou a contribuir com 28% para o PIB brasileiro. Hoje representa pouco mais de 11%.

Naqueles anos, a indústria brasileira era forte. Respondia por 2,5% do valor da indústria de transformação global. Atualmente o setor responde por apenas 1,2% do PIB da indústria mundial.

Os números foram trazidos pelo ex-senador Armando Monteiro Neto numa palestra do projeto Pernambuco em Perspectiva, promovido pela Rede Gestão e Revista Algomais, na última terça-feira. A despeito desse cenário desolador, Monteiro Neto, que tem uma história de longa relação com o setor – foi industrial, ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) por 8 anos e é seu conselheiro emérito – entende que há um momento de grande oportunidade para a indústria nacional se reerguer, graças a um cenário que se inverte.

Lá atrás, Estados Unidos e Europa decidiram transferir suas indústrias para Ásia em busca de mão de obra barata. Acabaram por ajudar a China a se tornar a potência industrial que hoje ameaça muitas economias. Só quando a pandemia da Covid-19 paralisou as cadeias de suprimentos, as nações perceberem que estavam muito dependentes do país asiático.

Soma-se a este cenário, o agravamento das tensões geopolíticas, o acirramento da guerra comercial entre os norte-americanos e chineses e o desafio da descarbonização. Pois bem, tudo isso, no entendimento de Armando Neto abre um leque de oportunidades para a reindustrialização – ou neoindustrialização – do Brasil. Porque esses fatores estão levando diversas nações a querer as cadeias de valor de volta em seus territórios ou o mais próximo geograficamente possível.

“É preciso que o Brasil se prepare para esse momento e que haja recrudescimento do protecionismo”, defende Armando Neto. Ele ressalta a importância do novo programa do governo federal – Nova Indústria Brasil (MIB) -, que considera “bem endereçado”, porque contempla interesses maiores da sociedade como, por exemplo, a necessidade de investimentos no complexo de saúde e os desafios da transformação digital, bioeconomia e transição energética.

O ex-senador exalta sua preocupação com Pernambuco, que “precisa entender seus objetivos estratégicos” e estar atento a esses eixos definidos pela nova política industrial brasileira. Ele diz já ter registros de que no Nordeste há estados que já estão usando mais recursos do que Pernambuco nesta nova fase do MIB. E sugere que se crie um mecanismo institucional para acompanhar como Pernambuco vai se inserir nessa nova política industrial. E ressalta: “É preciso planejamento”.

Cecom

O mercado de eventos de negócios em Pernambuco está em pleno aquecimento com a inauguração das novas salas do Pernambuco Centro de Convenções. A inauguração será nesta quinta (25), com a realização do Conexão Recife CVB, organizado pelo Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB). O encontro vai reunir empresas organizadoras e entidades. Para este ano, são esperadas 50 mil pessoas em eventos em Pernambuco. O gasto do turista de eventos é três vezes maior que o do turista de lazer.

Deloitte

Edson Cedraz assumiu a liderança da área de Government & Public Services da Deloitte no Brasil, onde é sócio e atua há mais de 20 anos. Cedraz é, também, líder para as regiões Norte e Nordeste, bem como para o escritório da Deloitte em Brasília.

Pensões e regulações

A previdência privada e a regulação que alcança os fundos de pensões estarão no centro do debate no painel de abertura do Encontro dos Profissionais de Investimentos e Previdência dos Fundos de Pensão do Norte e Nordeste (EPINNE-EPB 2024). A discussão contará com nomes que decidem, como Ricardo Pena (Previc), Jarbas Biagi (Abrapp), Marcel Barros (Anapar) e Edécio Ribeiro Brasil (Diretor-presidente da Valia). O evento é organizado pela Fachesf, em parceria com CompesaPrev e BandePrev, e acontecerá hoje e amanhã, no Mar Hotel Conventions.

Fiepe Ambiental

Nesta quinta-feira, ocorre a 5° Fiepe Ambiental, promovida pelo Conselho Temático de Meio Ambiente da FIEPE. Nesta edição, o tema é ODS – E a Importância para os Negócios. O evento é online, gratuito e com entrega de certificado, ocorrendo das 18h às 20h. Inscrições pelo Sympla.

