Análise Ceplan Brisanet avança com 5G e mini data centers no Nordeste O CEO da Brisanet foi um dos palestrantes no Análise Ceplan 2024. Nesta entrevista à Patrícia Raposo, ele fala como tornará a IA acessível aos moradores do interior do NE

A Inteligência Artificial chegou de forma antecipada e pegou todos desprevenidos, exigindo um esforço grande dos governos para garantir que seja acessível a todos. Mas há muitas barreiras no caminho. José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, telecom sediada no interior do Ceará e empresa do setor líder no Nordeste, listada em bolsa, comenta nesta entrevista à Patricia Raposo, CEO do Movimento Econômico, como está preparando a infraestrutura digital com 5G e mini data centers para garantir que IA seja acessível a todos. O Análise Ceplan 2024 foi mais uma realização conjunta da Ceplan Consultoria e Movimento Econômico.

A história da Brisanet começa em 1997, quando José Roberto decidiu vender internet para as residências na cidade de Pereiro, cidade onde nasceu no interior do Ceará. Mas a área urbana da cidade possuía poucas linhas telefônicas. Na época, não tinha como levar internet se a casa não tivesse uma linha telefônica. Ele contornou essa barreira e começou a levar a internet até as casa sem precisar de uma linha telefônica em 1998.

Segundo o executivo, a inspiração veio de uma solução desenvolvida no começo da década de 90 nos Estados Unidos, que era uma rede wi-fi sem fio que permitia a transmissão da internet entre duas placas instaladas, cada uma em um computador, a uma distância de 30 metros.

A empresa está entre as quatro maiores operadoras de telecomunicação do País. Após fazer um IPO, venceu o leilão da Anateel em 2021 se credenciou para oferecer a tecnologia 5G em todo o Nordeste. Agora, o desafio é garantir que a Inteligência Artificial seja acessível a todos.

O Análise Ceplan tem o patrocínio do Complexo Industrial Portuário de Suape, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste, Agemar/Dix Aeroportos, Grupo Moura, Superintendência do Desenvolvimento do Nordesste (Sudene) e Sindicato dos Operadores Portuários. O evento também contou com o apoio da Folha de Pernambuco.

