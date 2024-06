A- A+

Aviação CE lidera em turistas estrangeiros e tem a volta do voo Fortaleza-Orlando Aeroporto de Fortaleza recebeu mais turistas estrangeiros em maio do que os de Salvador e Recife

Estado das regiões Norte e Nordeste que mais atraiu turistas internacionais em maio, o Ceará comemora o reforço da sua ligação aérea com os Estados Unidos no fim deste mês. Na quinta-feira (27) a Gol Linhas Aéreas retoma o voo direto para Orlando, na Flórida, com viagens feitas semanalmente em aeronaves Boeing 737 Max, com capacidade para 176 passageiros.

Trata-se do mesmo modelo de avião utilizado pela companhia aérea no voo ligando Fortaleza a Miami, que passou a ter uma segunda frequência semanal a partir da última segunda-feira (21).

O voo Fortaleza-Orlando operou anteriormente entre novembro de 2018 e o início de 2020, sendo depois suspenso pela epidemia de Covid-19. Com a retomada, a Gol passa a contar com três destinos internacionais na capital cearense: Miami, Orlando e Buenos Aires. A estimativa é de que em 2024 a oferta de assentos para estas rotas seja de 75 mil vagas.

Turistas estrangeiros no Ceará

De acordo com dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), o Aeroporto de Fortaleza movimentou 32.409 passageiros estrangeiros em maio, superando Salvador (24.958) e Recife (21.215).

De janeiro a maio, o crescimento no fluxo internacional é de 60,34%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Enquanto passaram 99.270 passageiros em 2023, neste ano o número já é de 159.167.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, atribui o resultado aos investimentos do Governo do Ceará. De acordo com ela, o Estado tem promovido capacitações de agentes internacionais que comercializam o destino, participado de feiras e eventos.

“Esse resultado mostra a força do nosso estado no turismo internacional. Os investimentos assertivos, liderados pelo nosso governador Elmano de Freitas, têm apresentado efeitos positivos”, frisa.

Expectativa de crescimento

Nos próximos meses, a expectativa é que o estado siga em crescimento com relação ao turismo internacional. Isso porque irá estrear o novo voo para Orlando, próxima quinta-feira (27), e em outubro a Air France vai adicionar mais duas frequências para Paris, totalizando cinco.

“Vale ressaltar que o estado, desde o início do ano, vem conquistando importantes incrementos, como na TAP, que passamos de sete para nove voos semanais, e Miami, que de quatro passamos para cinco frequências. É uma determinação do governador Elmano a internacionalização do turismo cearense e, para isso, temos conversado e mantido diálogo com as companhias buscando esse objetivo, assim como na malha aérea doméstica”, destaca Yrwana.

Promoção internacional

As ações que a secretária Yrwana atribuiu ao resultado foram as de promoção turística que o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), executou de janeiro a maio. Neste período, o estado participou de 10 feiras internacionais, realizadas em países como Holanda, Espanha, Itália, Colômbia, Portugal, Alemanha e França.

Além disso, a Setur participou de roadshows, que são rodadas de capacitações dos agentes de viagem internacionais, em Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosário, Montevidéu, Assunção, Barcelona, Valência, Madrid e Orlando.

* Com informações do Governo do Ceará

