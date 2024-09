Construtora ACLF segue com seu plano de expansão e chega a Caruaru

A- A+

Praticamente um ano após expandir sua atuação para o Recife, a ACLF Empreendimentos, construtora com forte atuação no município de Paulista, anuncia nova expansão, desta vez, para Caruaru, a maior cidade do Agreste pernambucano.

Lá, a construtora liderada pelo empresário Avelar Loureiro Filho inicia as obras no Bairro de Indianápolis para erguer os condomínios Sky e Star, que marcam a expansão para o interior do Estado. Para Caruaru, a ACLF leva seu conceito de condomínios que se relacionam com a vida do bairro.

“Após 25 anos ajudando a construir o novo urbanismo na cidade de Paulista, que transformou essa cidade no local com maior dinamismo imobiliário da Região Metropolitana, e após termos entrado no Recife, modificando alguns bairros, chegamos a Caruaru com produtos inovadores e novo conceito de bairros planejados. Ele também serão comunidades planejadas, onde as pessoas terão protagonismo muito forte a as interações humanas também”, disse Avelar Loureiro Filho, presidente da ACLF.

O condomínio Sky terá apartamentos com 128 metros quadrados. O condomínio Star tem unidades com 70 metros quadrados. Os dois imóveis serão construídos com concreto moldado em loco, técnica característica da ACLF Empreendimentos, da mesma forma que é o método construtivo mais frequente nos países desenvolvidos e no sudeste do país. O método permite reduzir o tempo de construção e o custo do imóvel, acelerando a sua entrega.

Com 24 anos de experiência e vasto portfólio, a construtora está associada ao desenvolvimento urbano da cidade de Paulista, no Litoral Norte da Região Metropolitana do Recife. Tem a assinatura de mais de 7 mil moradias, além do Paulista North Way Shopping, que reúne comércio e serviços, sendo o principal ponto comercial e de serviços públicos e privados. O centro de compras é marco do desenvolvimento econômico e da organização urbana do município.

A ACLF foi a primeira construtora no Estado a receber a certificação de Nível de Desempenho Técnico (NDT 1) da Caixa Econômica Federal. É um atestado de qualidade dos produtos e dos processos de construção.

