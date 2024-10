A- A+

Coluna Movimento Econômico Em um ano, Porto Digital Europa atrai 21 empresas A unidade avançada do Porto Digital é uma grande vitrine para o polo de tecnologia do Recife

Há um ano, o Porto Digital (PD) desembarcava em Aveiro, região central de Portugal, com a proposta de internacionalização de suas atividades. Passado este período, além de uma nova sede com mais de mil metros quadrados - inaugurada nesta quarta-feira (02) – e cerca de 15 empresas em processo de internacionalização, o Porto Digital Europa (PDE) anuncia que mais seis estão chegando às terras portuguesas.

O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, ressalta que não há nenhum ecossistema no mundo se reproduzindo fora de sua área de origem. Nisto o PD é pioneiro. E sendo de origem brasileira, Lucena entende que deve estar aberto para receber empresas de qualquer estado.

Essa iniciativa inédita no mundo anima a comunidade brasileira em Aveiro, que chega a quase 10% da população local e conta com cerca de mil estudantes na Universidade de Aveiro, boa parte nos concorridos cursos voltados ao setor de tecnologia - o que aliás foi uma das razões da escolha da cidade para sediar a nova unidade. Anima também a própria cidade portuguesa, que reforça seu polo de tecnologia e amplia suas receitas.

Pierre Lucena entende que a internacionalização do ecossistema digital vai abrir oportunidade para quem é do setor e deseja morar na Europa. Conforme o presidente do PD, Recife tem mais estudantes de tecnologia do que Aveiro e as empresas que estão migrando para lá tendem a contratar seus conterrâneos diante da escassez de mão de obra local.

No Recife, o Porto Digital estimula as empresas a venderem seus produtos e serviços para outros estados. Não será diferente na Europa. Lá o PDE vai estimular seu ecossistema a alcançar os demais países do continente.

No processo de internacionalização, o PDE ajuda com contador e advogado para destravar a burocracia e até a encontrar escolas para filhos dos trabalhadores e serviços de saúde.

A unidade avançada do Porto Digital é uma grande vitrine para o polo de tecnologia do Recife. Algo que pode beneficiar tanto as empresas que querem vender para fora o Brasil, quanto para os trabalhadores do setor. Segundo Pierre Lucena, há 11 vezes mais brasileiros desenvolvedores de software em Portugal do que nos Estados Unidos.

FGTS para pagar dívida

Pesquisa inédita da fintech meutudo, revela que a maioria dos entrevistados utiliza o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como fonte de crédito, com 86,10% optando por essa alternativa. A antecipação do saque-aniversário é utilizada por 43% dos entrevistados. O empréstimo pessoal aparece como a segunda opção mais frequente. Os resultados revelam, ainda, que 47,68% buscam empréstimos principalmente para quitar contas em atraso, como aluguel, água e luz. Outras motivações incluem compras de mercado (29,88%) e pagamento de dívidas de cartão de crédito (16,42%). O estudo ouviu 697 participantes, sendo 47,80% mulheres e 52,01% homens.

Cresce uso de aplicativos



O Relatório Expectativas do Consumidor 2024, recém lançado pela Appdome, aponta um cenário promissor para o comércio online. De acordo com o estudo, 84,5% dos brasileiros utilizam aplicativos móveis para fazer suas compras, número que supera a média global em 53%. Além disso, os brasileiros estão usando mais aplicativos móveis diariamente, com um crescimento maior em relação à quantidade de apps: 21,5% dos brasileiros usam de 11 a 20 por dia, e 13,9% usam mais de 20, números 24,1% e 73,3% superiores ao padrão global, respectivamente.

