A- A+

Coluna Movimento Econômico IA avança no varejo. Revolução está só no começo No varejo, a IA pode, por exemplo, regular estoques, aumentando o preço de um produto para diminuir o fluxo de consumo

O Magazine Luiza anunciou ontem que passará a contar com um executivo para Inteligência Artificial: Caio Gomes. A contratação de um novo diretor para essa área é uma confirmação de que a IA está tomando proporções amplas no varejo, onde a Magalu tem se destacado pela revolução tecnológica que vem realizando.

O desafio de Gomes será acelerar o desenvolvimento do que foi batizado de “cérebro da Lu”, a inteligência artificial generativa, para transformar a forma como os clientes interagem com a empresa, antes, durante e após a compra. “A IA será a nova grande revolução do varejo. E nós queremos ser protagonistas desse movimento”, disse Gomes.

Recente pesquisa da consultoria norte-americana Fact MR mostrou que a taxa crescimento médio anual deflacionado (CAGR) da IA global no mercado de varejo nos próximos 10 anos será de 30,3%, movimentando US$ 85 bilhões.

No varejo, a IA pode, por exemplo, regular estoques, aumentando o preço de um produto para diminuir o fluxo de consumo, ou fazer o contrário, baixar o seu valor quando a demanda estiver reprimida, algo que a C&A já aplica em suas lojas, por exemplo.

O cenário é irreversível. Em um evento recente, Magno Maciel, pesquisador da OpenIA (ChatGPT) e CTO da Serafin, disse que “a IA será a última coisa que o ser humano vai criar sozinho. Tudo o que vier depois dela terá ajuda da própria IA”.

Cibersegurança

A inteligência artificial também avança na cibersegurança. Segundo Alberto Jorge, CEO da Trust Control e especialista no tema, hoje é quase impossível trabalhar com segurança cibernética sem ter algum tipo de algoritmo fazendo Inteligência Artificial.

Softex-PE

O Centro de Excelência em Tecnologia de Software (Softext-PE) chega aos 30 anos nesta quinta-feira com 400 empresas associadas. A entidade tem sua origem vinculada ao Programa Softex2000 e foi o sexto núcleo a ser criado no País, dos 28 existentes. O Softex é a maior associação de empresas de Tecnologia da Informação (TI) do Nordeste e uma das principais referências no ecossistema do Porto Digital do Recife.

Di2win

Durante a Feira Internacional de Luanda (FILDA) 2024, um dos eventos de negócios mais prestigiados da África, a Di2win uniu forças com a TIS, consultoria tecnológica fundada em 2013, em Angola. Juntas buscam oportunidades estratégicas sobre Processamento Inteligente de Documentos (IDP) em língua portuguesa.

Proteção veicular



Pernambuco vai sediar a 6ª Fenaprove, maior feira de proteção veicular do Brasil, que acontece pela primeira vez no Nordeste. Começa dia 7 de agosto, no Centro de Convenções, em Olinda.

GWM

A GWM Brasil lançou uma plataforma própria de e-commerce para venda das linhas Haval H6 e ORA 03, que pode ser acessada tanto no aplicativo My GWM quanto no site da empresa. Com essa nova plataforma, o app My GWM passa agora a servir também como ferramenta de compra online.

Azul

O CEO LUNCH do Experience Club Nordeste traz o CEO e cofundador da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson, ao Recife. Dia 08 de Agosto no Armazém Blu’nelle.

Leia também no Movimento Econômico:

Painéis solares e pás eólicas impulsionam cargas no Porto de Pecém

Tapioca é o sabor do NE entre os 100 melhores sorvetes do mundo

Veja também

Coluna Movimento Econômico O último banco público estadual do NE segue 100% sergipano