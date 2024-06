A- A+

Coluna Movimento Econômico Modelo de negócio do Polo de Confecções do Agreste é replicado Localizada no município de Glória do Goitá, a Escola de Moda Giral formou a primeira turma de empreendedoras

O Polo de Confecções do Agreste se tornou um modelo de negócio replicável. Na Zona da Mata de Pernambuco, a ONG Giral criou um curso para repassar as lições de sucesso e resiliência do cluster, que tem Caruaru como principal cidade. A iniciativa conta com apoio da Brasilseg, empresa da BB Seguros, holding que concentra os negócios do Banco do Brasil na área de securitização.

Como mostrou o portal de notícias Movimento Econômico, há poucos dias, a parceria voltada para garantir uma alternativa econômica a mulheres historicamente ligadas à agricultura familiar e à indústria da cana-de-açúcar, evoluiu para um projeto com estrutura física: a Escola de Moda Giral, localizada no município de Glória do Goitá, a 65 km do Recife.

A primeira turma formou 60 alunas com idade entre 60 e 80 anos. O presidente da Giral, Leonildo Moura, explica que o objetivo da escola não é apenas prover ensino técnico na área de modelagem, corte e costura. Segundo ele, a lição mais importante do Polo do Agreste está no legado de empreendedorismo e capacidade de organização, já que o centro fabril e comercial surgiu a partir de uma feira, a da Sulanca, no centro de Caruaru.



Hub Plural

O coworking Hub Plural, que tem DNA pernambucano, inaugurou três novas unidades: o BV Corporate, em Boa Viagem, o Hub Plural Petrolina e a primeira unidade em Fortaleza. Todos funcionando em soft open.

Rastreabilidade na pecuária

A Masterboi foi eleita para o conselho estratégico do Grupo de Trabalho de Fornecedores Indiretos (GTFI), o principal fórum para monitoramento da origem da carne. O grupo reúne representantes de empresas da cadeia pecuária e tem como objetivo ampliar a rastreabilidade do gado para os fornecedores indiretos no país.



Etanol

Na safra passada, as duas usinas do Grupo JB, em Pernambuco e Espírito, produziram 70 mil metros cúbicos de etanol, destinados ao atendimento do mercado interno e a exportações para três continentes: América, Europa e África. O produto, carro-chefe da empresa, tem ficado mais forte no portfólio diante do cenário de descarbonização da economia, conforme a diretora executiva Carolina Beltrão. O Grupo JB acaba de completar 60 anos.

Aniversário

Os 40 anos de franchising da Bob’s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, será celebrado durante a ABF Franchising Expo 2024, em São Paulo, com estande especial localizado na entrada do evento. Para 2024, a rede planeja inaugurar 120 pontos de venda no país, gerando aproximadamente 1.500 empregos diretos. Em tempo: a Bob 's inaugurou há poucos dias sua primeira unidade numa rodovia estadual. Fica no Recife Outlet, às margens da BR-232, em Moreno.

Toque regional

O Restaurante Mangai, em Boa Viagem, aproveita a temporada junina para lançar café da manhã especial, aos domingos, das 8h às 10h30. Investe em mais de 60 itens de buffet, além de pratos à la carte. A casa funciona na cidade desde 2020 e emprega cerca de 80 colaboradores diretos.

Milho

Neste São João, o Novo Atacarejo espera comercializar um milhão de espigas de milho em suas 30 lojas, em Pernambuco e na Paraíba.



