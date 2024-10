Planta de H2V da Petrobras vai testar mistura com gás em microturbina

A- A+

O Rio Grande do Norte vai receber sua primeira planta-piloto para a geração de hidrogênio renovável, como mostrou o portal Movimento Econômico no último fim de semana. A Petrobras está implementando essa unidade na Usina Termelétrica do Vale do Açu, localizada em Alto do Rodrigues, a 202 km de Natal. O investimento total na planta será de R$ 90 milhões, numa parceria com o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis. A previsão é que a planta entre em operação no primeiro trimestre de 2026.

O hidrogênio verde pode ajudar o mundo a reduzir a dependência de combustíveis fósseis e suas emissões de gases que agravam o aquecimento global. Maurício Tolmasquim, diretor de Transição Energética da Petrobras, afirma que a nova planta é o primeiro passo na estratégia da companhia para investir em descarbonização.

O H2V produzido no Rio Grande do Norte será utilizado para a geração de energia e em estudos que avaliam a mistura do hidrogênio com gás natural em microturbinas, uma inovação da Petrobras, que é a primeira empresa brasileira a investigar os efeitos dessa adição nas microturbinas.

Para a produção de hidrogênio verde, é necessário usar recursos naturais renováveis. O hidrogênio da Petrobras será produzido por eletrólise da água, utilizando energia solar, que virá da Usina Fotovoltaica de Alto Rodrigues. A unidade está sendo ampliada para atender essa nova demanda.

Para a Petrobras, a planta-piloto em Alto do Rodrigues representa um marco na descarbonização e na inovação tecnológica, colocando o Rio Grande do Norte na vanguarda da produção de energia sustentável.



Grand Tower Shopping

Na noite desta quarta-feira, a LMA Empreendimentos promove evento para comemorar a entrega do Grand Tower Shopping, o empresarial anexo ao Shopping Recife, que é celebrado como “a maior lâmina empresarial do Norte e Nordeste”.



MIT Technology Review



A empresária recifense Ana Uriarte, de 30 anos, se tornou a primeira mulher brasileira a receber o prêmio Innovators Under 35 LATAM 2024, concedido pela MIT Technology Review. Ana é cofundadora da Quark, uma edtech nascida no Porto Digital que ensina habilidades comportamentais, emocionais e sociais, as chamadas soft skills, a jovens de escolas públicas de Pernambuco.

Algodão I

O desempenho da safra 2023/2024 de algodão, com a colheita de mais de 3,7 milhões de toneladas, elevou o Brasil ao posto de maior produtor do mundo. O país também se tornou, oficialmente, e pela primeira vez na história, o maior exportador de algodão do planeta, superando os Estados Unidos, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).



Algodão II

E após 40 anos da praga do bicudo, Pernambuco pretende se colocar novamente no mapa de produção algodoeira. A iniciativa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) visa reinserir a produção do algodão em terras pernambucanas, iniciando pela produção do algodão branco e o colorido.



Vale do Catimbau

Com um investimento de R$ 154 mil e duração de um ano, o Sebrae/PE, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe) e a Prefeitura de Buíque, está promovendo um projeto para fortalecer o turismo no Vale do Catimbau, em Pernambuco, reconhecido como o segundo maior parque arqueológico do Brasil. A ação inclui cursos de capacitação e consultorias para moradores da região, com o objetivo de preparar profissionais para atender ao crescente fluxo de turistas.



