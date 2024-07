Multa aplicada à Boeing é a 4ª maior anunciada neste ano nos EUA; veja ranking

A- A+

A multa de US$ 487,2 milhões aplicada à Boeing, após a empresa admitir “conspiração para fraudar" a certificação dos aviões 737 Max, fará a fabricante de aviões subir no ranking das maiores multas corporativas anunciadas em 2024. Ela sairá do 14º para o 4º lugar, de acordo com lista elaborada pela Tradingpedia.

O levantamento feito pela equipe do site da Tradingpedia considera as multas anunciadas pelas agências reguladoras americanas federais nos quatro primeiros meses do ano.

Nele, duas empresas receberam penalidades de mais de US$ 1 bilhão. São elas: a Cummins (US$ 2 bilhões) e a Apple (US$ 1,953 bilhão), que ocupam a primeira e a segunda posições, respectivamente.

Na sequência, vem a Gunvor, de comércio eletrônico, que terá de pagar US$ 661,7 milhões. A Boeing aparece em 14° lugar na lista, com multa de US$ 51 milhões, por violar os controles de exportação de tecnologia militar.

No entanto, considerando a multa anunciada no último domingo (US$ 487,2 milhões), a companhia subiria para o quarto lugar. A sanção foi aplicada pela Administração Federal de Aviação (FAA, em sua sigla em inglês, órgão regulador do setor de aviação). Dois aviões do modelo 737 Max caíram, em 2018 e 2019, provocando a morte de 346 pessoas.

As infrações cometidas pelas empresas listadas no ranking são de diversas naturezas, desde suborno e fraude financeira a violações da proteção de dados e ao meio ambiente. Veja a lista abaixo:

As dez maiores multas corporativas de 2024

1.Cummins:

Valor da multa: US$ 2 bilhões

Motivo: violação ao meio ambiente

2. Apple:

Valor da multa: US$ 1,953 bilhão

Motivo: práticas anticoncorrência

3. Gunvor S.A. (comércio de commodities)

Valor da multa: US$ 661,7 milhões

Motivo: suborno

4. Boeing (aviação)

Valor da multa: US$ 487,2 milhões

Motivo: fraude de certificação de aviões

5. Endo International (laboratório farmacêutico)

Valor da multa: US$ 464,9 milhões

Motivo: violação da segurança de medicamentos

6. JP Morgan Chase & Co

Valor da multa: US$ 366,2 milhões

Motivo: Deficiências do programa de monitorização do comércio, violação das regras de proteção dos usuários

7. Google:

Valor da multa: US$ 271,3 milhões

Motivo: Violação das regras de propriedade intelectual da União Europeia

8. Morgan Stanley

Valor da multa: US$ 268,1 milhões

Motivo: fraude, divulgação de informações confidenciais sobre 'block trades'

9. SAP SE

Valor da multa: US$ 235,7 milhões

Motivo: suborno

10. Blue Moon Investments

Valor da multa: US$ 204,6 milhões

Motivo: Oferta ilegal de opções binárias fora da bolsa; fraude

