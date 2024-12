A- A+

COMBUSTÍVEL Campanha da Neoenergia permite troca materiais recicláveis por desconto em combustíveis O cliente pode fazer a troca em qualquer ponto do projeto Vale Luz e receber as moedas para o desconto que não tem limite

Conseguir descontos em contas do cotidiano é um desejo de diversos consumidores que precisam arcar diariamente com diversos custos. A partir desta quarta-feira (18), os motoristas que buscam alternativas para economizar poderão contar com uma nova ação da Neoenergia que permitirá a troca de materiais recicláveis por descontos na bomba de combustível.

Para participar da ação que está sendo realizada por meio do programa Vale Luz Neoenergia, o cliente da Neoenergia precisará se dirigir a qualquer ponto do projeto com produtos recicláveis e efetuar a troca por merrecas, nome usado para batizar a moeda do Vale Luz. Veja a lista de itens que podem ser trocados no final da matéria.

Em seguida, ele deverá se dirigir até o Posto Arrecife, localizado na Av. Pres. Dutra, 451 - Imbiribeira, próximo ao Restaurante Sal e Brasa, onde as merrecas devem ser entregues para que o desconto seja obtido.

Segundo a empresa, um ponto de troca também foi montado no local para facilitar a ação.

Podem participar da ação os clientes que não possuem débitos com a concessionária. Além disso, também é necessário que eles apresentem a última fatura de energia e um documento com foto.

“Dependendo da quantidade de material entregue, o cliente poderá até mesmo encher o tanque do veículo. Acreditamos que é uma excelente oportunidade de promover economia e ainda contribuir com o meio ambiente. O participante do Vale Luz também poderá trocar os resíduos por desconto na conta. O combustível é mais uma opção de bonificação”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Noenergia Pernambuco, Artur Costa.

Confira a lista completa de materiais recicláveis aceitos no Vale Luz:

Vidro: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares).

Papel e papelão: jornais, revistas, cadernos, livros e caixas.

Plásticos: embalagens de produtos de limpeza, PET (como garrafas de refrigerante), sacos, CDs, canos e tubos, sopro colorido e branco.

Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

Óleo vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas PET transparente).

Eletrônicos: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

Veja também

EUA Fed reduz juros em 0,25% e prevê dois cortes em 2025