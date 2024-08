Novo iPhone 16 está a caminho com IA, tela maior, e novo botão de câmera 

A- A+

Desde que a Apple Inc. reformulou toda a linha do iPhone em 2020 — lançando novos designs e conexões 5G — o dispositivo não passou por uma grande transformação. E isso não vai mudar agora, quando a nova linha do iPhone 16 for lançada ainda este ano, provavelmente em setembro.

Os quatro novos modelos — provavelmente chamados de iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max — que estão a caminho não parecerão significativamente diferentes das versões atuais, mas, ainda assim, os fãs da Apple encontrarão algumas novidades.

A grande jogada de marketing será o Apple Intelligence, o novo conjunto de funções turbinadas com inteligência artificial (IA) generativa da empresa. Todos os modelos do iPhone 16 terão o Apple Intelligence, que também funcionará com as versões do iPhone 15 Pro.

No entanto, os recursos de inteligência artificial da Apple chegarão mais tarde do que o esperado. Eles não estarão disponíveis para a próxima atualização de software do iPhone e do iPad, prevista para setembro, quando também serão lançadas as novas versões dos aparelhos.

Assim, os primeiros compradores do iPhone 16 terão de esperar algumas semanas para usarem o Apple Intelligence. Segundo fontes, a Apple planeja lançar os primeiros recursos da ferramenta de IA até outubro.

Botão de ação

As versões não Pro do iPhone 16 adicionarão o botão de ação, que já estava nas versões de última geração do modelo do ano passado. Mas a Apple está lançando um centro de controle mais personalizável e opções de tela de bloqueio alteráveis no iOS 18, o que pode tornar o botão de ação menos útil.

Controle de câmera

Haverá um novo controle de câmera no lado direito do telefone (pelo menos nos novos Pros). Ele funcionará como um botão em uma câmera DSLR, permitindo que você pressione levemente para ativar o foco automático. Uma pressão mais forte tirará a foto. Você também pode deslizar o dedo ao longo do botão para dar zoom ao tirar fotos e vídeos.

Telas maiores

Outra mudança provavelmente virá apenas para os modelos Pro: telas ligeiramente maiores. O Pro regular passará a ter 6,3 polegadas, em vez das atuais 6,1, enquanto o Pro Max agora se aproximará de 6,9 polegadas, um aumento em relação às 6,7 de hoje.

Cores renovadas e novo chip

Como de costume, as cores serão renovadas. Para o Pro, espere ver o azul substituído — junto com o retorno do popular ouro rosé de alguns anos atrás. E haverá um novo chip: o A18. Todos os quatro modelos agora terão 8 gigabytes de memória. Isso é o mínimo necessário para rodar o Apple Intelligence.

Aplicativo Fotos

A Apple vai fazer um freio de arrumação nas mudanças recentes feitas no aplicativo Fotos no iOS 18, após a reação negativa dos clientes. A principal mudança foi uma nova interface de carrossel no topo que permitia fixar certas memórias, álbuns ou tipos de conteúdo. E grande parte do aplicativo foi reorganizada.

Portanto, agora, Apple deve remover o novo carrossel. Pelo menos é assim que está organizado o Fotos na versão beta mais recente do iOS 18. A grade de fotos também foi ajustada para ser mais amigável ao usuário e a posição nos álbuns no aplicativo foi elevada para exigir menos rolagem.

E, talvez o mais importante, a Apple moveu o conteúdo salvo de volta para a grade principal de fotos. A Apple considera o iOS 18 completo e está se preparando para adicionar o software à próxima linha do iPhone 16.

