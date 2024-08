Nvidia, Apple e Microsoft negociam investir na OpenAI, diz agência

A- A+

A última rodada da OpenAI para levantar recursos, atraiu interesse de três gigantes de tecnologia - Nvdia, Apple e Microsoft - evidenciando o quão vital a startup de inteligência artificial é para essa indústria.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a Nvidia, maior fabricante de chips do mundo, discutiu a possibilidade de participar da rodada que, se bem-sucedida, deve fazer com que a OpenAI tenha uma avaliação de mercado de mais de US$ 100 bilhões.



Apple e Microsoft também negociam participar do financiamento, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas.

A rodada será liderada pela Thrive Capital, que está investindo cerca de US$ 1 bilhão na empresa, informou a Bloomberg no início desta semana.



A Nvidia discutiu investir cerca de US$ 100 milhões, disseram duas das fontes.

Se as discussões avançarem, isso significaria que três dos maiores nomes da tecnologia estariam apoiando a OpenAI, criadora do ChatGPT.

Cada empresa se tornou dependente da startup nos últimos anos. A Microsoft já é a maior financiadora da OpenAI, tendo investido aproximadamente US$ 13 bilhões.



A Apple, que começou tarde no campo da inteligência artificial, está contando com a OpenAI para ajudá-la a incorporar inteligência artificial em uma próxima versão do sistema operacional do iPhone.



E a Nvidia crescerá junto com a popularidade das ferramentas que alimenta.

Procurados pela reportagem, representantes da Nvidia, Apple, Microsoft, OpenAI e Thrive se recusaram a comentar.

A influência das big techs sobre a inteligência artificial tem atraído uma crescente fiscalização, com reguladores tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos expressando preocupações sobre o domínio da Nvidia em chips de IA e o relacionamento próximo da Microsoft com a OpenAI.

A Microsoft integrou firmemente os serviços da OpenAI a suas plataformas de IA, Windows e Copilot — uma aposta de que essas capacidades ajudarão a impulsionar o crescimento.

A Apple também tem laços com a OpenAI. A fabricante do iPhone está adicionando o ChatGPT ao seu novo conjunto de recursos de IA, chamado Apple Intelligence.



A empresa também estava programada para ocupar uma posição de observadora no conselho da OpenAI — junto com a Microsoft — mas esses planos foram abandonados em julho.

Enquanto isso, a Nvidia fornece a infraestrutura crítica necessária para desenvolver e executar ferramentas de IA como o ChatGPT. É a maior fabricante dos chamados aceleradores de IA, cujas vendas dispararam nos últimos dois anos.

No último relatório trimestral da Nvidia, divulgado na quarta-feira, a receita mais que dobrou, atingindo US$ 30 bilhões. A empresa previu vendas ainda maiores no trimestre atual, superando as estimativas médias dos analistas, embora os investidores tenham se acostumado tanto com os resultados explosivos que as ações ainda caíram.

A diretora financeira da OpenAI, Sarah Friar, disse aos funcionários em um memorando na quarta-feira que a empresa estava buscando novo capital, sem dar detalhes, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.



A empresa tem discutido a captação de fundos com uma avaliação de US$ 100 bilhões ou mais desde pelo menos dezembro, conforme relatado pela Bloomberg.

O financiamento fortaleceria uma das startups apoiadas por capital de risco mais valiosas do mundo. O sucesso estrondoso do ChatGPT também desencadeou uma corrida entre as empresas de tecnologia, que estão integrando tecnologia de IA em seus produtos e financiando outras startups promissoras.

Em seu memorando para os funcionários, Sarah disse que a OpenAI usaria o financiamento para adquirir mais poder de computação e custear outras despesas operacionais, segundo as fontes.

