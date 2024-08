A- A+

TECNOLOGIA Fim do frenesi com IA? Previsão de vendas da Nvidia frustra investidores mais otimistas Companhia espera receita de US$ 32,5 bilhões no terceiro trimestre, aquém das projeções mais altas de Wall Street

A Nvidia, fabricante de chips que está no centro do boom da IA, informou que prevê uma receita aquém das estimativas mais otimistas de Wall Street. A projeção alimenta preocupações de que o seu crescimento explosivo esteja diminuindo e parece esfriar o frenesi em torno da IA.

Por enquanto, contudo, a receita do segundo trimestre veio acima das projeções dos analistas e a empresa aprovou uma recompra adicional bilionária de ações.

A companhia espera uma receita de US$ 32,5 bilhões no terceiro trimestre, segundo comunicado desta quarta-feira. A estimativa é superior à média do mercado, de US$ 31,9 bilhões, mas frustra os mais otimistas que esperavam até US$ 37,9 bilhões.

A empresa também sinalizou que estava lidando com problemas de produção em seu tão aguardado novo chip Blackwell, o que pesou nas ações durante as negociações após o fechamento do mercado. A perspectiva ameaça esfriar a empolgação em torno do frenesi da IA que transformou a Nvidia na segunda empresa mais valiosa do mundo.

Dificuldades com lançamento

A fabricante de chips é a principal beneficiária da corrida para atualizar centros de dados para lidar com software de IA, e suas previsões de vendas se tornaram uma espécie de termômetro para esse boom de gastos.

Já havia preocupações, antes do anúncio, de que a Nvidia estivesse enfrentando problemas com seu novo design Blackwell.

A Nvidia reconheceu que havia problemas de produção, dizendo que estava fazendo mudanças para melhorar seu rendimento de fabricação — o número de chips funcionais que saem das fábricas. Ao mesmo tempo, a empresa disse que espera gerar "vários bilhões de dólares" de receita no quarto trimestre com o produto.

“A expectativa pelo Blackwell é incrível”, disse o CEO Jensen Huang em um comunicado.

Bolsa de valores

As ações caíram cerca de 4% nas negociações após o expediente depois que o relatório foi divulgado. Elas já tinham mais que dobrado neste ano até o fechamento de quarta-feira, após um ganho de 239% em 2023.

A Nvidia vem de uma série de trimestres que superaram as expectativas de Wall Street — mesmo com os analistas continuando a aumentar as estimativas. Mas a maior parte desse crescimento veio de um pequeno grupo de clientes.

Cerca de 40% da receita da Nvidia vem de grandes operadores de centros de dados — empresas como Google, da Alphabet Inc., e Meta Platforms Inc. — que estão investindo dezenas de bilhões de dólares em infraestrutura de IA.

CEO descarta bolha: 'Começo de nova era'

Embora a Meta e outras empresas tenham aumentado seus orçamentos de despesas de capital nesta temporada de resultados, há preocupações de que a quantidade de infraestrutura sendo implementada exceda as necessidades atuais. Isso poderia levar a uma bolha. No entanto, Huang, da Nvidia, tem afirmado que este é apenas o começo de uma nova era para a tecnologia e a economia.

As expectativas são elevadas. A Nvidia tem sido a ação de melhor desempenho no Índice S&P 500 este ano, superando os ganhos de todas as outras ações de semicondutores. Com um valor de mercado de mais de 3 trilhões de dólares, a Nvidia vale aproximadamente o mesmo que as 10 maiores fabricantes de chips juntas.

A Nvidia se destacou inicialmente vendendo placas de vídeo para jogos, mas agora é mais conhecida pelos chamados aceleradores de IA. Esses chips são usados para desenvolver software de inteligência artificial.

O processo conhecido como treinamento torna os modelos de IA melhores em reconhecer e responder a inputs do mundo real. Os componentes também são usados em sistemas que executam o software, uma etapa conhecida como inferência, e ajudam a alimentar serviços como o ChatGPT da OpenAI.

As vendas no segundo trimestre, que se estendeu até julho, superaram as projeções dos analistas. E o conselho da empresa aprovou uma recompra adicional de ações no valor de 50 bilhões de dólares.

