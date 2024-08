Novo chip de IA da Nvidia pode atrasar por falhas de design

A- A+

Os próximos chips de inteligência artificial da Nvidia serão adiados devido a falhas de design, de acordo com o site "The Information", que ouviu duas fontes sob a condição de anonimato.

Os chips podem ser atrasados em três meses ou mais, o que pode afetar os clientes da Nvidia, incluindo Meta, dona do Facebook, Google e Microsoft.

Nesta semana, a Nvidia, que pode ser alvo de uma ação antitruste nos EUA, informou à Microsoft sobre um atraso que afetou os modelos de chip de inteligência artificial (IA) mais avançados da série Blackwell, de acordo com um funcionário não identificado da Microsoft e outra pessoa.



Os atrasos significam que grandes remessas não são esperadas até o primeiro trimestre de 2025, acrescentaram as fontes.

Um porta-voz da Nvidia não comentou sobre as declarações aos clientes sobre o atraso, de acordo com o relatório, mas disse à "The Information" que “a produção está no caminho certo para aumentar” no final deste ano.

Microsoft, Google, Amazon Web Services e Meta se recusaram a comentar a publicação, enquanto um porta-voz da TSMC não respondeu a um pedido de comentário.

