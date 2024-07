A- A+

TECNOLOGIA IA da Apple vai atrasar e não estará disponível na próxima atualização de iPhones e iPads Empresa deve lançar primeiros recursos do Apple Intelligence após anúncio do iPhone 16. Primeiros compradores do aparelho deverão ter de fazer atualização de software semanas após a compra

Os recursos de inteligência artificial da Apple chegarão mais tarde do que o esperado. Eles não estarão disponíveis para a próxima atualização de software do iPhone e do iPad, prevista para setembro, quando também serão lançadas novas versões dos aparelhos. Ou seja, os primeiros compradores do iPhone 16 terão de esperar algumas semanas para usarem o Apple Intelligence, ferramenta de IA generativa da empresa para seus smartphones.

Segundo fontes, a Apple planeja lançar os primeiros recursos do Apple Intelligence até outubro. No mês anterior, a companhia deve anunciar o sistema operacional iOS 18 e iPadOS 18, além de novidades para a próxima versão do iPhone.





Ainda assim, dizem as fontes, a fabricante do iPhone planeja disponibilizar o Apple Intelligence para desenvolvedores de software pela primeira vez para testes iniciais já nesta semana, por meio das versões beta do iOS 18.1 e iPadOS 18.1. A estratégia é atípica, pois a empresa geralmente não lança prévias de atualizações subsequentes até o momento em que a versão inicial da nova geração de software é lançada publicamente.

As apostas são mais altas do que o usual. Para garantir um lançamento tranquilo ao consumidor de sua grande aposta na inteligência artificial, a Apple precisa do suporte de desenvolvedores para ajudar a resolver problemas e testar recursos em uma escala mais ampla. Preocupações sobre a estabilidade dos recursos do Apple Intelligence, em parte, levaram a empresa a separar esses recursos do lançamento inicial do iOS 18 e do iPadOS 18.

A Apple anunciou os novos recursos e sistemas operacionais em junho, na Worldwide Developers Conference, dizendo que o Apple Intelligence estrearia como parte do iOS 18 e do iPadOS 18. O novo cronograma significa que as capacidades de IA não serão lançadas amplamente até uma atualização subsequente do novo sistema operacional. Um porta-voz da Apple recusou-se a comentar.

O gigante da tecnologia lançou uma quarta versão beta do iOS 18.0 para desenvolvedores na semana passada e está visando concluir o desenvolvimento ainda este mês. Quando a Apple introduz novos iPhones a cada setembro, a empresa inclui o novo software correspondente. Isso exige terminar o sistema operacional várias semanas antes, para que haja tempo de instalar o software nos dispositivos antes de enviá-los da fábrica.

O plano de lançamento do Apple Intelligence apresenta a possibilidade de que os primeiros modelos do iPhone 16 enviados aos consumidores este ano não tenham os novos recursos de IA e precisem de uma atualização de software semanas depois.

O Apple Intelligence inclui uma variedade de recursos, como priorização de notificações importantes, resumos de páginas da web e de notas de voz, ferramentas para melhorar a escrita, uma reformulação da Siri e a integração do ChatGPT, da OpenAI.

Recursos faltando após lançamento

Mesmo quando o Apple Intelligence for lançado com o iOS 18.1 e o iPadOS 18.1, ainda faltará alguns recursos. Isso inclui algumas das mudanças mais significativas na Siri, como a capacidade de usar dados no dispositivo para ajudar a responder consultas e para o sistema usar o que está na tela de uma pessoa para fornecer contexto para respostas.

A empresa está planejando lançar seu conjunto completo de recursos do Apple Intelligence por meio de várias atualizações do iOS 18 no fim de 2024 e ao longo da primeira metade de 2025, segundo a Bloomberg News.

Além do iPhone e do iPad, o Apple Intelligence chegará aos computadores Mac com chips da Apple como parte do macOS Sequoia. Também está em desenvolvimento para o Vision Pro, mas o lançamento para esse dispositivo não está previsto para agora.

O gigante da tecnologia está apostando no Apple Intelligence para ajudar a competir no espaço de IA generativa, que tem tomado o mundo de assalto e revolucionado tanto os negócios quanto os dispositivos de consumo no último ano. Limitando o suporte ao iPhone 15 Pro do ano passado e à linha iPhone 16 que está por vir, a Apple também acredita que os novos recursos podem ajudar a vender novos iPhones este ano.

A linha do iPhone 16 terá poucas mudanças de design, então os aprimoramentos relacionados ao software — além de um novo botão para controlar a câmera e um chip mais rápido — farão o trabalho pesado para vender os novos modelos.

