Apple provoca usuários do Android em novo comercial

A Apple inicia hoje uma nova campanha publicitária global para provocar os navegadores de internet que utilizam o sistema Android, do Google, seu principal rival.

No comercial, que será veiculado em todo o mundo, a dona do iPhone e do iPad destaca que, ao usar o serviço dos concorrentes, empresas de dados podem rastrear os passos dos consumidores e ter acesso a dados de localização sem permissão.

Para isso, o novo comercial da Apple mostra câmeras de segurança instaladas nas ruas se transformando em pássaros e morcegos para captar as informações dos usuários que utilizam um smartphone Android para navegar na internet enquanto andam na rua ou estão trabalhando.

A peça publicitária inclui até uma cena inspirada no clássico "Os Pássaros", de Alfred Hitchcock.

A Apple possui hoje o Safari, um dos navegadores mais utilizados no mundo, restrito a seus produtos, como iPhone, iPad e Macs. Com a campanha, a empresa busca reforçar que, desde 2019, passou a bloquear todos os chamados "cookies" de terceiros, impossibilitando que anúncios estejam associados a pesquisas feitas pelo usuário.

A campanha ocorre em um momento em que a privacidade de dados ganha força em todo o mundo, especialmente na União Europeia, que tem criado uma série de medidas para proteger os dados dos usuários.

Com a campanha, a empresa também apresenta o recurso chamado "Prevenção de Rastreamento Inteligente", que utiliza aprendizado de máquina para bloquear a captura de dados através do rastreamento do usuário por meio do bloqueio de domínios (que identificam conjuntos de computadores na internet).

Para isso, o IP do usuário é ocultado e é criado uma espécie de clone do IP, tornando mais difícil o processo de rastreamento.

Entre os novos recursos, a Apple também anuncia a opção de um modelo que permite ao usuário limitar o tempo em que vai compartilhar sua localização ao entrar na internet para pesquisar um restaurante, por exemplo. Além disso, serão removidos os rastreadores anexados aos links que são compartilhados pelas pessoas. Na navegação privada, a Apple ainda vai disponibilizar um recurso que fecha as abas abertas quando o sistema, através do Face ID ou Touch ID, não identifica a presença do usuário.

